"TÜVTÜRK fahiş fiyatlarla nasıl zarar ediyor da sürekli vergi borcu siliniyor"

Türkiye’de milyonlarca aracı muayene eden ve 2005 yılında özelleştirilen TÜVTÜRK hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na yönelttiği 6 maddelik soru önergesine bir cümlelik cevap verildiğini ifade eden CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, "TÜVTÜRK vatandaşı soyuyor. Bu soygundaki verileri bizden gizliyorlar" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Türkiye'de milyonlarca aracın muayenesini yapan TÜVTÜRK'ün verilerinin açıklanması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yanıtlatmak üzere TBMM'ye 6 maddelik soru önergesi vermişti.

CHP'li Başevirgen'in önergesinde sorduğu altı soruya karşılık Bakanlıktan sadece "Araç muayene ücretleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükümler dahilinde belirlenerek Bakanlığımızca uygulanmaktadır." cevabı geldi.

"TÜVTÜRK vatandaşı sömürüyor"

Sözcü gazetesinin haberine göre; 2005 yılında 552 milyon 150 bin dolara özelleştirilen araç muayene istasyonlarının TÜVTÜRK tekelinde olması sebebiyle oluşan eksik rekabet ortamından vatandaşların olumsuz etkilendiğini belirten CHP'li Başevirgen, araç muayenelerinde vatandaşlara fahiş fiyatlar uygulandığını ifade etti.

TÜVTÜK'te uygulanan fiyatlar hakkında bilgi veren CHP'li Başevirgen şu ifadelere yer verdi; "TÜVTÜRK’ün fahiş araç muayene ücretlendirmeleri karşısında araç sahibi vatandaşlarımız tepkilerini yüksek sesle dile getiriyor. TÜVTÜRK'te aracın türüne göre 7 dakikalık muayene sonrasında vatandaş 370 TL para ödüyor. Egzoz ve emisyon ölçümleri de dahil edildiğine fiyat 480 TL'ye kadar çıkıyor.



Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için daha önce 462,56 TL olan muayene ücreti yeni tarifede KDV dahil 503,86 TL oldu. Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar için daha önce 342,2 TL olan muayene ücreti KDV dahil 372,88 TL'ye yükseldi. Vatandaş, traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet ve motorlu bisikletler için ise KDV dahil 189,98 TL ödeyecek. Araç muayenesinde tekel olan TÜVTÜRK vatandaşı sömürüyor. Soygun devam ediyor." diye konuştu.

"Fahiş fiyatlarla nasıl zarar ediyor da sürekli vergi borcu siliniyor"

TÜVTÜRK'ün bir süre öncesine kadar araç muayenelerinden peşin para alırken, daha sonra vatandaşlara kredi kartı ile ödeme imkanı sunduğunu söyleyen CHP'li Başevirgen, kredi kartı ödemelerinden 10 lira komisyon alındığını ve bu komisyonun hukuka aykırı olduğunu söyledi.

CHP'li Başevirgen açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "TÜVTÜRK'ün, kredi kartı ile yapılan ödemelerde vatandaştan yaklaşık 10 lira komisyon alması, zaten yüksek olan muayene ücretine ek bir yük oluşturmuştur. 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 17. Maddesi uyarınca kredi kartı ile yapılan ödemelerden komisyon veya hizmet bedeli talep edilemez. Uygulama kesinlikle hukuka aykırıdır. İster nakit, ister kredi kartı olsun, peşin para ile çalışan TÜVTÜRK bu fahiş fiyatlara rağmen nasıl oluyor da zarar ediyor ve sürekli vergi borcu siliniyor?" diye sordu.