Tuvana Türkay, 'Selçuk Yöntem' paylaşımını sildi!

Tuvana Türkay, oyuncu olan Selçuk Yöntem'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Türkay'ın kısa süre sonra paylaşımını sildi.

Oyuncu Tuvana Türkay, 67 yaşına basan Selçuk Yöntem'in yeni yaşını kutladı. Sosyal medya hesabından birlikte çekilen bir karelerini yayınlayan Türkay, paylaşımına "Senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim. Tekrar tekrar okumalıyım bütün kalbinden geçenleri. Hiç ilerlemiyor gibi görünen bir yol olmalısın sen, her cümlenle etrafını çiçeklendirdiğin. Hiç bir cümlemizin, hissimizin boşluğa düşmediği, gülüşümüzün eksilmediği güzel günlere, nice yaşlara" notunu düştü.

Kısa süre sonra sildi

Tuvana Türkay'ın Yöntem'in doğum gününü kutlarken kullandığı duygu dolu sözler, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından yanlış anlaşıldı. Türkay da kısa bir süre sonra paylaşımını kaldırdı.

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