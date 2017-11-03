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Tuvana Türkay-Alper Potuk çiftinden evlilik kararı

Çift, gelecek yaz için evlilik planı yapıyor

03 Kasım 2017 15:59

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan oyuncu Tuvana Türkay ve Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, evlilik kararı aldı.

Tuvana Türkay'ın Fenerbahçe-Manchester United maçını tribünde, 7 numaralı Alper yazan formasıyla izlemesi aşk iddialarını gündeme getirmişti. İkili çıkan haberleri yalanlasa da kısa bir süre sonra Tuvana Türkay’ın sosyal medyadan yayınladığı fotoğrafla ilişkilerini ilan etmişlerdi.

Milliyet'te yer alan haberde, iki tarafın ailelerinin katıldığı bir yemek organize eden çiftin gelecek yaz evlenmeyi düşündüğü ve yakında kız isteme merasiminin gerçekleşeceği öğrenildi.

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