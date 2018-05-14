Tuvalle bulaşan fırça engelleri aştı

İSTANBUL,((DHA)- YETENEKLİ engelli gençleri keşfetmek amacıyla Bağcılar Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği işbirliğiyle ülke genelinde düzenlenen \"Bu Tuval Senin\" resim yarışmasında başarılı olan 50 engelli genç ödüllendirildi. Resimlerin satışında elde edilen gelirin eser sahiplerine verileceği öğrenildi.

Engellilerin sosyal hayata katılımını sağlamak için geçtiğimiz şubat ayında Bağcılar Belediyesi ve Beyazay Derneği tarafından \"Bu Tuval Senin\" isimli yetenek yarışması başlatıldı. Büyük ilgi gören yarışmaya 2 ay içinde Türkiye’nin dört bir yanından 700 resimle başvuru yapıldı. Dünyaca ünlü Ressam Ahmet Güneştekin, Demet Sabancı Çetindoğan’ Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı ve Fatoş Altınbaş Sarıgül’den oluşan jüri zorlu bir eleme sürecinden sonra hepsi birbirinden güzel 700 eserden 50 tanesini birinciliğe layık gördü. Pera Palas Otel’de gerçekleştirilen ödül törenine Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın yanı sıra Beyazay Derneği Başkanı Lokman Ayva, ünlü Ressam Ahmet Güneştekin, Fatih Altaylı, Demet Sabancı Çetindoğan, dereceye giren engelliler ve aileleri katıldı.

\"HAYALİM TEK BAŞIMA YÜRÜYEBİLMEK\"

Ödül alan Rabia Dilay çizdiği resmi anlatarak, \"İlk önce yatıyordum, sonra ayaktaydım. Hayalim ayakta olmak, tek başıma yürüyebilmek. Şimdi biraz adım atmaya başladım. Ama desteksiz bir şekilde yürümek istiyorum” dedi. Dilay, ayrıca çizdiği resimleri bir dükkan açarak sergilemek istediğini de sözlerine ekledi.

“ESAS ENGELLİ, ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN ENGELİNİ GÖRMEYENLERDİR”

Resim yarışmasında ödül alan gençleri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Onlar düşüncelerini, hayat hikayelerini çizdiler çok güzel eserler ortaya çıkardılar. Hayat her zaman istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Esas engellin, engelli kardeşlerimizin engelini görmeyenler ve onlara yardımcı olmayanlarda olduğuna inanıyorum. Eğer onların engeli kaldırılmış olsa, hayatlarında karşılaştıkları problemlerle karşılaşmış olsak biz bunları çözmüş olsak, herhalde engelli demeyiz. Neticede engel bir insanın karşısına çıkan bir problemdir. Hiç kimsenin bir engelle karşılaşmadığı bir dünya temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ödüllerin takdim edilmesinin ardından davetliler, eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

(GÖRÜNTÜLÜ/FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sergi salonundan ve davetlilerden detay

Ödül takdimi detay

Rabia Dilay röp

Belediye başkanı röp

Resimlerden detay