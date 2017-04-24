T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tuvaletteki kameralı tacizci tutuklandı

"Öğrendiğime göre aynı suçu 2013’te de işlemiş ve sabıkası varmış"

24 Nisan 2017 11:10

İstanbul Levent’teki bir benzin istasyonunda kadınlar tuvaletine girerek Özlem Güçkan’ın (34) cep telefonuyla görüntülerini çeken Sedat Avcı (41), güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Hürriyet gazetesinden Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, Sedat Avcı’nın benzinciye olaydan yaklaşık 5 saat önce gittiği ortaya çıktı. Beşiktaş Asayiş Büro ekipleri, benzin istasyonundaki görüntüleri izleyip mobese takibi yaparak 18 Nisan günü şüpheli Sedat Avcı’yı Okmeydanı’nda yakaladı. Özlem Güçkan ve olay günü genç kadına yardım etmeye çalışan taksici, polis merkezine çağrıldı. Her ikisi de şüpheliyi teşhis etti.

Sedat Avcı ertesi gün çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği tarafından cinsel taciz suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kimse bu adamı fark etmemiş; inanamadım"

Tacizcinin yakalanmasına çok sevinen Özlem Güçkan şunları söyledi:

“Yakalayan polislere çok teşekkür ediyorum. Çok uğraştılar adamı bulmak için. Taksiciyle teşhis ettik. Sonra da tutuklandı. Çok ilginç bir detay öğrendim. Bu adam kadınlar tuvaletine 15 dakika girip beklemişti. Ancak benzinciye 5 saat önce gelmiş. Polis bunu söyleyince şoke oldum. Adam gelmiş, arabasında beklemiş, benzincinin marketinden alışveriş yapmış, tuvalete gitmiş. Saatlerce orada takılmış, oyalanmış. Ve kimse bu adamı fark etmemiş. İnanamadım. Sonra bu adam evli ve çocukluymuş. Arabası nakliye türü araç. Belki de nakliye işi yapıyor. Aracı da trafikten menmiş. Öğrendiğime göre aynı suçu 2013’te de işlemiş ve sabıkası varmış.”

ETİKETLER

sapıkLeventtuvalet sapığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24