Tuvaletteki kameralı tacizci tutuklandı

İstanbul Levent’teki bir benzin istasyonunda kadınlar tuvaletine girerek Özlem Güçkan’ın (34) cep telefonuyla görüntülerini çeken Sedat Avcı (41), güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Hürriyet gazetesinden Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, Sedat Avcı’nın benzinciye olaydan yaklaşık 5 saat önce gittiği ortaya çıktı. Beşiktaş Asayiş Büro ekipleri, benzin istasyonundaki görüntüleri izleyip mobese takibi yaparak 18 Nisan günü şüpheli Sedat Avcı’yı Okmeydanı’nda yakaladı. Özlem Güçkan ve olay günü genç kadına yardım etmeye çalışan taksici, polis merkezine çağrıldı. Her ikisi de şüpheliyi teşhis etti.

Sedat Avcı ertesi gün çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği tarafından cinsel taciz suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kimse bu adamı fark etmemiş; inanamadım"

Tacizcinin yakalanmasına çok sevinen Özlem Güçkan şunları söyledi:

“Yakalayan polislere çok teşekkür ediyorum. Çok uğraştılar adamı bulmak için. Taksiciyle teşhis ettik. Sonra da tutuklandı. Çok ilginç bir detay öğrendim. Bu adam kadınlar tuvaletine 15 dakika girip beklemişti. Ancak benzinciye 5 saat önce gelmiş. Polis bunu söyleyince şoke oldum. Adam gelmiş, arabasında beklemiş, benzincinin marketinden alışveriş yapmış, tuvalete gitmiş. Saatlerce orada takılmış, oyalanmış. Ve kimse bu adamı fark etmemiş. İnanamadım. Sonra bu adam evli ve çocukluymuş. Arabası nakliye türü araç. Belki de nakliye işi yapıyor. Aracı da trafikten menmiş. Öğrendiğime göre aynı suçu 2013’te de işlemiş ve sabıkası varmış.”