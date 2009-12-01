Tuvaletteki gay yazısı için 2 yıl hapis istendi

Gaziantep'te, memur olarak çalışan bir kişi, alışveriş merkezindeki tuvalete kavgalı olduğu çalışma arkadaşının ''gay'' olduğunu, adını ve telefon numarasını yazdığı iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Alınan bilgiye göre, Devlet memuru olan O.K, cep telefonundan arayan bazı kişilerin kendisine ''cinsel ilişki'' teklifinde bulunmasını önce şaka sandı.

Ancak arayanların sayısının artması üzerine teklifte bulunanlarla konuşan O.K, telefon numarasının kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin tuvaletinde yazılı olduğunu öğrendi.

Batman'da geçici görevde olan O.K, Gaziantep'e gelerek adı geçen alışveriş merkezinin tuvaletindeki yazıyı inceledi ve yazının daha önce araları açık bulunan çalışma arkadaşı M.E'ye ait olduğu iddiasıyla, Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine Cumhuriyet Savcılığının başlattığı inceleme doğrultusunda tuvaletteki yazıların fotoğrafları çekilerek Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

Hazırlanan ekspertiz raporunda, tuvaletteki yazının M.E'nin elinden çıktığı saptandı.

M.E. hakkında, TCK'nın 125/1 maddesi uyarınca şerefe karşı suç işlediği iddiasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezasıyla, TCK'nın 53'üncü maddesi uyarınca belli haklardan mahrum bırakılması istemiyle Sulh Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.E, ifadesinde, ''Yazıyı kimin yazdığını bilmiyorum. Hatta bu konuda O.K. ile görüştüm. Benimle ilgili şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. Ekspertiz raporunda yazının bana ait olduğu bildirilse de bunu kabul etmiyorum. Yeniden imza örneklerimin alınarak yazıların incelenmesini istiyorum'' dedi.

O.K. ise şikayetinden kesinlikle vazgeçmeyeceğini, davanın devam etmesini isteyerek, ''M.E. ile aramızda daha önceden yaşanan bir olaydan dolayı husumet bulunuyordu. Yazılar nedeniyle huzurum bozuldu. Şikayetimden kesinlikle vazgeçmeyeceğim ve cezasını çekmesini istiyorum'' şeklinde konuştu.

Gaziantep 3'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz olarak yargılanan M.E, yeniden yazı örneğinin alınmasını ve incelenmesini istedi.

Duruşma, başka bir tarihe ertelendi.