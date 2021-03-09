Tuvaletteki aynanın arkasında gizli bir apartman dairesi buldu

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ABD'nin New York kentinde yaşayan Samantha Hartsoe, tuvaletindeki aynanın arkasına saklanmış 3 odalı bir daire buldu. Korku filmlerinin öğrettiği klişe derslere rağmen Hartsoe, gizli apartmanı keşfetmeye karar verdi.

NBC New York'a konuşan Hartsoe, "Kediyi merak öldürürmüş. Beni de merak öldürecek. Tuvaletimin diğer tarafında ne olduğunu bilmeden yaşamaya devam edemem" dedi.

Hartsoe'nun geçen haftalarda yaşadığı macera dünyanın birçok noktasında dikkat çekti. Milyonlarca kişi Hartsoe'nun gizli apartmanını keşfetmesini takip ederken durumu Parazit ve Candyman gibi filmlerle kıyasladı.

Viral olan TikTok videolarında Hartsoe ilk önce tuvaletinde saçını dalgalandıracak güçte bir soğuk esinti hissediyor, daha sonra aynanın arkasında gizli apartmanı buluyor.

Hartsoe daha sonra ev yapımı bir kafa lambası ve çekiç ile deliğe girip aralıktan diğer tarafa geçiyor.

New York sakini, tuvaletinin arkasındaki aparmanda açık camlar ve birkaç çöp poşetinin yanı sıra bir de boş su şişesi buldu. Hartsoe'nun su şişesini gördükten sonra, "Hayat izleri buldum" dediği duyuluyor.

Hartsoe, New York dergisine yaptığı açıklamalarda, "Orada birinin olmasını bekliyordum, özellikle su şişesini gördükten sonra. Bu beni biraz gerdi" ifadelerini kullandı. Hartsoe, daha sonra apartmanın durumu ve içinde tuvalet olmaması nedeniyle birinin burada yaşayamayacağı sonucuna vardığını söyledi.