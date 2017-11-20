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Tuvalette yaşamını yitirdi

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Sultanhisar İlçesindeki semt pazarında pazarcılık yapan Remzi Aytar, tuvalette yaşamını yitirdi

20 Kasım 2017 23:12

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Sultanhisar İlçesindeki semt pazarında pazarcılık yapan Remzi Aytar, tuvalette yaşamını yitirdi.
Olay, bugün öğle saatlerinde Atça Mahallesi’ndeki pazaryerinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Remzi Aytar, her Pazartesi günü kurulan semt pazarında, sabah kurduğu tezgahının başına geçti. Aytar, bir süre sonra belediyeye ait tuvaleti kullanmak üzere tezgahından ayrıldı. Pazarcı arkadaşları saatlerce dönmediğini fark ettikleri Aytar\'ı aramaya başladı. Arkadaşları, Aytar\'ı belediyeye ait tuvalette hareketsiz şekilde buluncu, durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Aytar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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