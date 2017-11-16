Tuvalette yaşamını yitirdi

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın İncirliova ilçesinde yalnız yaşayan 51 yaşındaki Nail Aytürk, bir kahvenin tuvaletinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi\'nde gerçekleşti. Yalnız yaşadığı öğrenilen Nail Aytürk akşam saatlerinde kahveye gitti. Aytürk, arkadaşları ile bir süre sohbet ettikten sonra kahvenin tuvaletine girdi. Arkadaşının uzun süre tuvaletten çıkmaması üzerine tuvaletin kapısını açan kahvedekiler, Aytürk\'ü yerde hareketsiz yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Aytürk\'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni, Aydın Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Buradaki incelemede Aytürk\'ün kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.



