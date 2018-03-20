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Kültür-Sanat

"Tuvalette sevişme sahnesinin İstanbul gecelerinde bolca karşılığı var"

"Çok değil, benzer bir olay geçtiğimiz haftalarda sosyetik bir davette de yaşanmış..."

20 Mart 2018 16:38

Hürriyet yazarı Ömür Gedik, yeni vizyona giren "Kaybedenler Kulübü Yolda" filmini değerlendirdi. Gedik filmdeki tuvalette sevişme sahnesi için, "Dillerde" yorumunu yaptı. Gedik, "Filme gidip de 'O sahne çok abartılıydı, gerçekte karşılığı yok' diyenlere, "Tuvalette sevişme sahnesinin İstanbul gecelerinde bolca karşılığı var" yanıtını verdi.

Gedik'in "Tuvalette sevişenler kulübü" başlığıyla (20 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kaybedenler Kulübü Yolda filmindeki tuvalette sevişme sahnesi dillerde.

Nejat İşler’in canlandırdığı Kaan, bunalımda olduğu bir gece İzmir’de bara gidiyor, orada karşılaştığı bir kızla ayaküstü sohbet ettikten sonra tuvalette sevişiyor.
Hepsi o kadar.
Kızı bir daha görmemek üzere ayrılıyor bardan.
İstanbul gecelerinden sıkça duyduğumuz bir şey bu.
Bir kadın ve erkek o gece tanışır, tuvalete girer, kapıyı kilitler, ayaküstü sevişir ve hiçbir şey olmamış 
gibi geceye devam ederler.
Çok değil, benzer bir olay geçtiğimiz haftalarda sosyetik bir davette de yaşanmış ve bolca dedikodusu olmuştu.
Filme gidip de “O sahne çok abartılıydı, gerçekte karşılığı yok” diyenlere duyurulur.
Tuvalette sevişme sahnesinin İstanbul gecelerinde bolca karşılığı var yani.

 

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