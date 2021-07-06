Tuvalette otururken, piton ısırdı!

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Avusturya'da 65 yaşındaki bir adam evinin tuvaletinde otururken ağlı piton tarafından ısırıldı.

İsmi paylaşılmayan adam sabah 6 sularında tuvalete girdiğinde "cinsel organının yakınlarında bir kıstırılma" hissettiğini belirtti. Adam, kalkıp tuvalete baktığında 1.5 metrelik yılanı gördü.

Independent'ın aktardığına göre yılanın Graz kentindeki tuvalete başka bir daireden kanalizasyona inerek girdiğine inanılıyor. Yılanın, yaralanan kişinin komşusuna ait olduğu tespit edildi.

65 yaşındaki vatandaşın ufak bir yaralanma için hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Bir sürüngen uzmanının yılanı evden alıp sahibine götürdüğü ifade edildi.

Polis, yılanın sahibi olan komşunun "dikkatsizlik yoluyla başkasına zarar verdiği" şüphesiyle savcılığa bildirildiğini ifade etti.