T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tuvalette mahsur kalan radyo sunucusunu itfaiye kurtardı

Tuvalette mahsur kalan sunucu bir ara havasızlık nedeniyle fenalaştı

30 Ağustos 2017 03:44

Antalya’da yayın yapan bir özel radyonun sunucusu 28 yaşındaki Necla Denizer, ofisdeki tuvalette kilitli kaldı. Bir ara havasızlıktan fenalaşan Denizer, yaklaşık 2 saat sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Muratapaşa İlçesi Muratpaşa Mahallesi 571 Sokak'taki HBC İş Merkezi’nin 5’inci katında meydana geldi. Özel bir radyo kanalında sunuculuk yapan Necla Denizer, yayın öncesi saat 20.30 sıralarında ofisin tuvaletine girdi. Bir süre sonra dışarı çıkmak isteyen Denizer, kilitteki arıza nedeniyle içeride mahsur kaldı. Cep telefonunu da yanına almayan Denizer, uzun süre yardım istedi, ancak ofiste kimse olmayınca sesini duyuramadı. Denizer, bir ara havasızlık nedeniyle fenalaştı. Tuvaletin penceresinden yardım isteyen Necla Demir, sonunda yoldan geçen Bülent Demir adlı kişiye sesini duyurmayı başardı. Demir de polise ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, ofis kapısını açamayınca itfaiye erleri merdivenle camdan girip Denizer’i tuvaletten çıkardı. Denizer, sesini kimseye duyuramadığı için çok korktuğunu ve biraz daha geç kalınsa ölebileceğini söyledi.

Bülent Demir, “Yoldan geçiyordum. Yukarıda bir kadın ‘İmdat kimse yok mu, burada kilitli kaldım. Beni duyan var mı?’ diye bağırıyordu. Ben de yardımcı oldum” dedi.

ETİKETLER

radyosunucukadıntuvaletmahsuritfaiyekurtardı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24