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Tuvalette esrar bulundu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki umumi bir tuvalete poşet içinde bırakılmış 185 gram esrar bulundu

22 Aralık 2017 20:18

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesindeki umumi bir tuvalete poşet içinde bırakılmış 185 gram esrar bulundu. Polis, esrarı bıraktığı ileri sürülen S.C.\'yi yakalayıp, gözaltına aldı.
Sümer Mahallesi, Hürriyet Caddesi\'nde, umumi tuvalet işleten N.C.B., bugün saat 14.30 sıralarında, temizlik yaparken kabinlerden birinde poşet içerisinde 185 gram esrar bulup, polisi aradı. Esrarı, polis ekiplerine teslim eden N.C.B., kabini kullanan şüphelinin eşkalini de verdi. Eşkalden yola çıkan polis, şüpheli S.C.\'yi bir parkta yakalayıp, gözaltına aldı. S.C.\'nin, polisteki işlemlerinin ardından uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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