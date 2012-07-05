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Sağlık

Tuvalette en uygun pozisyon bulundu

Türkiye ’de, Ortadoğu ve Asya’da kullanılan ve ‘alaturka’ olarak anılan hela taşının hijyen açısından tartışılıyor

05 Temmuz 2012 22:51

 

58 ülkeden 1800 firmanın 4 bin 515 ürünle katıldığı 'reddot design' uluslararası tasarım yarışması sonuçlandı
 
58 ülkeden 1800 firmanın 4 bin 515 ürünle katıldığı ‘reddot design’ uluslararası tasarım yarışmasında ürün tasarımı dalında büyük ödülü Güral VİT'in alaturka ve alafranga tuvaleti bir araya getirdiği 'WC Health' isimli ürünü kazandı. 
 
‘WC Health klozet’ günlük yaşamda kullanılan klozetlerde hayatı kolaylaştıran bazı değişiklikler yaparak en uygun anatomik pozisyonu bulmayı hedefledi ve çömelme duruş şeklini klozet sistemine taşıdı.
 
Alaturka ve alafranga tuvaleti birleştiren ‘WC HEALTH’in fikir annesi, asıl mesleği avukatlık olan ancak Güral Grubu bünyesinde de aktif rol üstlenen Nesrin Güral. Dışkılarken insan doğasına en uygun pozisyonun çömelmek olduğunu vurgulayan Nesrin Güral, “Maalesef çömelmeyi unutmuşuz. Çömelme pozisyonunda bağırsaklar çok daha iyi boşalıyor ve bu kolon kanserine kadar pek çok hastalık riski böylece azaltılabiliyor” dedi. 
 
 

Alaturkanın riskleri 

 
 
Türkiye ’de, Ortadoğu ve Asya’da kullanılan ve ‘alaturka’ olarak anılan hela taşının hijyen açısından tartışıldığını aktaran Nesrin Güral şöyle konuştu: 
 
"Sarılık, mantar, tifo, vb. hastalıkların bulaşma riskini taşıyabilir. Giysiler kirlenebiliyor. Ayrıca engellilerin kullanımı açısından da zor. Fakat bağırsakların ve mesanenin tam boşalımı ancak buradaki çömelme pozisyonuyla sağlanabiliyor. Alafranga tuvaletlerin hijyen ve konforunu insan anatomisine uygun alafranga tuvaletlerle birleştirme fikri de buradan çıktı. İkisinin sağlık için iyi yanlarını birleştirdik."
 
 

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