Tuvalette doğurdu, hastaneye bırakıp gitti

Manisa’da, karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden 25 yaşındaki N.H., tuvalette, evlilik dışı olduğu iddia edilen bebeğini doğurdu. Annesinin kabul etmediği bebek, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edilecek.



Olay, önceki gün Manisa Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Resmi nikahlı eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen N.H., doğumu yaklaşmasına karşın, durumu birlikte yaşadığı ailesine açıklayamadı.



N.H., doğum sancıları sıklaşınca Manisa Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne gitmek zorunda kaldı. Burada ailesinin yanında olmadığı bir anda sancıları sıklaşan N.H., kadınlar tuvaletine gitti, bebeğini tuvalette doğurmak zorunda kaldı.



Tuvalete temizlik için gelen görevlilerin fark ettiği olay doktorlara ve genç kadının yakınlarına bildirildi. Genç kadın ve bebek, hemen ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ambulansı ile Manisa Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne sevk edildi.



Anne N.H. ve sağlıklı olarak dünyaya gelen oğlu servise yatırıldı. Ailesi ve N.H.’nin istememesi üzerine talihsiz bebek, tedavisinin ve bakımının daha sağlıklı yapılabilmesi için Moris Şinasi Çocuk Hastanesi’ne sevk edildi. Anne N.H., bir gün sonra taburcu olup, hastaneden ayrıldı. Bebeğin babasının kim olduğu hakkında ise bir açıklama yapılmadı.



Manisa Doğum Evi Başhekimi Dr. Sakıp Eskicioğlu, annenin ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti, “Bebek doğumun başlaması üzerine sağlıksız şartlarda dünyaya gelmiş, ancak buna rağmen sağlık durumu iyi. Annenin bebeği istememesi bebek için talihsiz bir durum. Bu yüzden bebeği çocuk hastanesine sevk ettik, annesi de cumartesi günü taburcu oldu” dedi.



Bebek yuvaya verilecek



Yaşanan olayın ardından Manisa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile temasa geçen Moris Şinasi Cocuk Hastanesi yetkilileri, ailenin kabul etmediği bebeği yuvaya teslim etme kararı aldı. Manisa Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nail Gelgeç, mesai bitiminden sonra müracaat yapıldığı için teslim işleminin pazartesi gününe kaldığını söyledi. Gelgeç, “Bebeği anne kabul etmemiş, bu nedenle sevgi evleri olarak bilinen çocuk yuvasına bebeği kabul edeceğiz. Burada gönüllü anneler bebeğe annelik yapacak. Bebeğin annesinin izni olursa bebek evlatlık olarak verilebilecek, izin vermezse bebek 18 yaşına kadar devlet korumasında kalacak” dedi.

