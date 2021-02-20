Tuvalette ayı saldırısına uğradı: "Oturmamla popomu bir şey ısırdı"

T24 Dış Haberler

ABD'nin Alaska eyaletinde bulunan bir dış tuvaleti kullanan kadın, ayı saldırısına uğradı.

Associated Press'e konuşan Shannon Stevens isimli kadın, "Tuvalete oturmamla popomu bir şey ısırdı. Hemen zıpladım ve çığlık attım" dedi.

Stevens, kardeşi Erik ve onun kız arkadaşı ile birlikte 13 Şubat'ta kar araçlarıyla North Haines'in 30 kilometre kadar kuzeybatısında bulunan kabininde kalmaya gitmişti. Tuvalet, ormanlık alanda bulunan kabinin 45 metre kadar uzağında bulunuyordu.

Erik, çığlığı duyduktan sonra kardeşini yarasıyla ilgilenirken buldu. Kardeşler, ilk başta Shannon'ı bir sincapın veya vizonun ısırdığını düşündü.

Erik daha sonra hayvanı görmek için fenerle tuvalete gitti; "Tuvalet kapağını kaldırdım ve tuvalet kapağı seviyesinde bir ayı gördüm. Delikten öylece bana bakıyordu."

Erik ayıyı gördükten sonra hızlıca kapağı kapatıp, "Buradan hemen gitmeliyiz" dediğini belirtti. İkili hızlıca kabine döndü.

Shannon, yarasının çok ciddi olmadığını ve kabindeki ilk yardım kitiyle yarasına müdahale ettiğini ifade etti.

Üçlü, ertesi gün kabinin etrafında ayı izleri buldu.