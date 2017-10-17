Tuvalette 10 bin lira buldu!

Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde, emekli Abdulkerim İleri, kahvenin tuvaletinde bulduğu 10 bin lirayı polise teslim etti. Polis, araştırma sonucu ulaşıltığı 11 çocuk babası, 80 yaşındaki çiftçi Selim Ay'a kaybettiği parayı verdi.

Ergani İlçesi Aziziye Mahallesi'ndeki bir kahvenin tuvaletine giren SGK emeklisi Abdulkerim İleri, klozetin yanında yerde bir miktar para buldu. 4 çocuk babası İleri, saydığı paraları mahalledeki polis merkezine götürürek, sahibinin bulunması için teslim etti. Polisin yaptığı kısa çalışmanın ardından 10 bin lirayı kaybeden Selim Ay bulundu. Parasını teslim alan 11 çocuk babası, 80 yaşındaki Ay, İleri'ye teşekkür etti. Selim Ay ayrıca, parasını bulan Abdulkerim İleri'ye kabul etmemesine rağmen 200 lirayı hediye olarak verdi.

Çiftçilik yaptığını ve ailesinin kış boyunca geçineceği parasını kaybettiği için büyük üzüntü içerisinde olduğunu belirten Selim Ay, "Öğleden sonra mahalledeki kıraathaneye gidip, tuvaleti kullanmıştım. Çıkıştan uzun süre sonra paramın cebimde olmadığını öğrendiğimde, büyük üzüntü içerisine girmiştim. Ama polis beni kısa sürede buldu. Allah razı olsun. Hayatta böyle iyi insanların var olduğunu bilmek çok güzel" dedi.