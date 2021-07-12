Tuvaletini yapmak için girdiği denizde hayatını kaybetti!

Brezilya'nın okyanus kıyısında bulunan Piedade plajında, tuvaletini yapmak için sığ bölgeye giden Marcelo Rocha Santos isimli adam, köpek balığı saldırısına uğradı. Saldırıda kolu ve bacağı kopan adam kan kaybından öldü.



Okyanus kıyısında sığ bir bölgede tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen Santos, bir anda köpek balığı saldırısına uğradı.

Saldırısı sırasında kolu ve bacakları tamamen kopan Santos, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kan kaybı nedeniyle hayatını kaybeden Santos'ın saldırıya uğradığı bölgede daha önce de benzer olaylar yaşandığı belirtildi.



Santos'un arkadaşı, saldırıyı gördüğü anda etraftakilere haber verdiğini ancak kimsenin arkadaşını kurtaramadığını söyledi.