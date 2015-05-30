Tuvaletini yaparken üzerinden dozer geçen adam yaşamını yitirdi!

Tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen Çetin Bekler, kendisini fark etmeyen dozer operatörünün üzerine döktüğü çöplerin altında kaldı.

İnegöl Belediyesi’ne temizlik hizmeti veren taşeron şirkette çalışan Çetin Bekler bugün kendilerine tahsis edilen kamyon ile topladıkları çöpleri boşaltmak için Katı Atık Depolama Merkezi’ne geldi. DHA'da yer alan habere göre, burada arkadaşlarıyla sohbet eden Bekler, tuvaletini yapmak için dökülen çöplerin arkasına geçti. Bu sırada Bekler’i fark etmeyen 18 yaşındaki kepçe operatörü Mücahit Cerrah, kepçe ile yaymaya çalıştığı çöpleri önce Çetin Bekler’in üzerine döktü. Çöp yığının altından kurtulmaya çalışan işçiyi görmeyen Cerrah, kullandığı dozer ile bastırmak için çöplerin üzerinden geçince 2 çocuk babası Bekler’in ölümüne neden oldu.

Olay Çetin Bekler’in yanlarına gelmemesinden şüphelenen arkadaşlarının çevrede yaptığı arama sonucu ortaya çıktı. Bekler’in ayakkabısını bulan işçiler yaptıkları kazıda talihsiz işçinin cansız bedeni ile karşılaştılar.Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.