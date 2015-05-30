T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tuvaletini yaparken üzerinden dozer geçen adam yaşamını yitirdi!

Hayatını kaybeden İnegöl Belediyesi'nin çalışanı Çetin Bekler'in iki çocuk babası olduğu ortaya çıktı

30 Mayıs 2015 12:17

Tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen Çetin Bekler, kendisini fark etmeyen dozer operatörünün üzerine döktüğü çöplerin altında kaldı.

İnegöl Belediyesi’ne temizlik hizmeti veren taşeron şirkette çalışan Çetin Bekler bugün kendilerine tahsis edilen kamyon ile topladıkları çöpleri boşaltmak için Katı Atık Depolama Merkezi’ne geldi. DHA'da yer alan habere göre, burada arkadaşlarıyla sohbet eden Bekler, tuvaletini yapmak için dökülen çöplerin arkasına geçti. Bu sırada Bekler’i fark etmeyen 18 yaşındaki kepçe operatörü Mücahit Cerrah, kepçe ile yaymaya çalıştığı çöpleri önce Çetin Bekler’in üzerine döktü. Çöp yığının altından kurtulmaya çalışan işçiyi görmeyen Cerrah, kullandığı dozer ile bastırmak için çöplerin üzerinden geçince 2 çocuk babası Bekler’in ölümüne neden oldu.

Olay Çetin Bekler’in yanlarına gelmemesinden şüphelenen arkadaşlarının çevrede yaptığı arama sonucu ortaya çıktı. Bekler’in ayakkabısını bulan işçiler yaptıkları kazıda talihsiz işçinin cansız bedeni ile karşılaştılar.Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

ETİKETLER

iki çocuk babasıdozermücahit18 yaşındakepçe operatörütuvaletihtiyaçgideriyordufarketmediüstünden geçtiöldüinegölbelediyeçöp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24