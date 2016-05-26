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Yaşam

Tuvaletini yaparken penisini yılan ısırdı!

Aşırı kan kaybeden adam bir ara yılanın penisini koparacağını düşündüğünü söyledi

26 Mayıs 2016 09:11

Tayland'ta yaşayan 38 yaşındaki Atthaporn Boonmakchuay isimli adam evinde bulunan klozette tuvaletini yaptığı sıradan klozetin altında çıkan yılan penisini ısırdı.Yılanın yer altında bulunan kanalizasyon borularını kullanarak evin içindeki tuvalete geldiği tahmin ediliyor.

The Sun gazetesinin yerel medyadan aktardığı habere göre, Atthaporn Boonmakchuay, tuvaletini yaptığı sırada penisinin uç kısmında bir acı hissettiğini ve aşağı doğru bakınca bir yılanın penisini dişlerinin arasına alıp bırakmadığını söyledi.

Adamın attığı yardım çığlıkları üzerine banyoya gelen adamın eşi kocasının yılanın penisini dişlerinin arasına almış olduğu halde banyo için bilinçsizce sağa sola koştuğunu gördü.

 

İple kurtuldu

 

Boonmackchuay, daha sonra yılanın kafasına bağladığı ipi kapı koluna bağlayarak etkisiz hale getirip penisini yılanın dişlerinin arasından kurtardı.

 

“Koparacağını düşündüm”

 

Yılandan kurtulan adam yere yığıldı ve daha sonra hastaneye kaldırıldı. Aşırı kan kaybeden adam bir ara yılanın penisini koparacağını düşündüğünü söyledi.

 

Doğaya bırakılacak

 

Adamın penisini ısıran yılanın sağ olduğu ve kısa bir süre sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.

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