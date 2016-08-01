Tuvaleti tıkanan uçak İstanbul'a zorunlu iniş yaptı

Hindistan Havayolu Air India'nın New York-Mumbai seferini yapan yolcu uçağı, tuvalette yaşanan arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Air India Hava Yolu şirketinin New York- Mumbai seferini yapan AL 144 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçağı, Karadeniz üzerinde seyrine devam ettiği sırada uçağın tuvaletinde arıza meydana geldi. Yaşanan sorun nedeniyle rotasını değiştiren uçak Atatürk Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi. Saat 10.30 da inişi gerçekleştirilen uçağın tuvaletinin tıkandığı öğrenildi.

Yaklaşık iki saat havalimanında kalan uçak, arızanın giderilmesinin ardından 12.45'te Mumbai'ye gitmek üzere yeniden havalandı.