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Yaşam

Tuvalete götürdüğü öğrencisini darp etti!

Batman'daki ilkokulda gerçekleşen dayakla ilgili soruşturma başlatıldı

04 Ocak 2017 14:37

Batman’da bir öğretmen, tuvalete götürdüğü öğrencisini darp etti. DHA'nın haberine göre,okul yöneticileri, olayı doğrularken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öğrenci M.E.D, sınıftayken öğrencilerin ayakta gidip geldiğini ve o sırada öğretmenin kendilerini cep telefonuyla vido çekerek sosyal medyada paylaşacağını söylemesi üzerine öğrencilerin kendisine itiraz ettiğini ileri sürerek, bu yüzden 10 arkadaşıyla birlikte darp edildiklerini iddia etti. Daha sonra öğretmenlerinin kendisini ve bir arkadaşını alıp, okulun tuvaletine götürdüğünü anlatan M.E.D, burada öğretmenin kafalarını duvarlara vurarak sopa ve yumruklarla darp ettiğini öne sürdü.

Baba D.D ise darp olayını okul müdürünün kendisini aramasıyla öğrendiğini ve okula geldiğini belirterek, "Çocuğumun vücudunda darp izlerini görünce dondum kaldım. Çocuğum 13 yaşında ve bu yaşına kadar böyle bir dayak atmamışım. Sebep ne olursa olsun öğretmenin bunu yapmaya hakkı yok. Darp raporu alacağım ve inşallah gereği yapılacak. Yapılmadığı taktirde ben gereken yasal yollara baş vuracağım. Okul yetkilileri her şeyi tespit edip tutanak tutmuşlar. Okulda muhakkak güvenlik kameraları da var ve inşallah gereken yapılacak" dedi.

Olayı doğrulan okul yetkilileri ise rapor tuttuklarını ve darp raporunu beklediklerini belirtti.

 

Valilik: Soruşturma başlatıldı

 

Batman Valiliği, öğrencilerin öğretmenleri tarafından darp edildiği iddialarıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Batman Valiliği, kent merkezindeki TOKİ Dumlupınar Ortaokulu’nda iki erkek öğrencinin öğretmenleri tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Ulusal ve yerel medyada yer alan ‘Öğrenciye darp’ haberiyle ilgili olarak, ilimiz merkezindeki TOKİ Dumlupınar Ortaokulu’nda bugün saat 12.30 sularında iki erkek öğrenci okul idaresine başvurarak, İngilizce öğretmenleri tarafından erkekler tuvaletine götürülüp dövüldüklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerden birinin vücudunda kızarıklık ve morarmayı tespit eden okul idaresi, öğrencilerin velilerini çağırarak ivedilikle sağlık kuruluşuna yönlendirmiş ve olayı tutanak altına almıştır. Valiliğimizce konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır” denildi.

 

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