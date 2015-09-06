Tuvalete girmek isteyen esnaf, 3 metrelik yılanla karşılaştı

Avustralya'nın Queensland bölgesinde, bölge esnafının ortak kullandığı tuvaletten 3 metre uzunluğunda bir piton yılanı çıktı.

Bölgede benzer olaylara alışık olan halk, 'yılan avcısı' lakabıyla tanınan Elliot Budd'ı aradı. İki hafta önce de aynı şikayetle bölgeye gelen Budd uzun süren bir operasyon sonucu yılanı klozetten çıkarmayı başardı.

İki hafta önce bir başka yılan da bir tuvaletin rezervuarında bulunmuştu.

Yetkililer bölge sakinlerini tuvaletleri kullanmadan önce daha dikkatli olma konusunda uyardı.