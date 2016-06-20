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Yaşam

Tuvalete girdi, 1 lira ücret için 200 lira verdi, "Sen ne biçim insansın" deyip parayı bozan görevliyi öldürdü!

Maslak'ta işlenen cinayetten sonra ünlü bir restaurantın sahibi iki kişi gözaltına alındı

20 Haziran 2016 14:35

Maslak’taki bir caminin tuvaletini temizleyerek evinin geçimini sağlayan Fırat Karavil (36), tuvaleti kullanan kişiden 1 liralık ücreti istediği için öldürüldü. Ünlü kebap zinciri Ş. ortaklarından S.İ. cami tuvaletini kullandıktan sonra 1 liralı ücreti ödemeden çıkmak üzereydi. Karavil'in onu uyarmasıyla birlikte ikili arasında tartışma yaşandı. S.İ., Karavil’e 200 lira verdi. Karavil parayı bozmak üzereyken, S.İ. “Nasıl bir insansın sen, 1 lira için 200 lira mı bozulur” diyerek küfretti. S.İ. yanında taşıdığı silahı çıkararak ateşledi ve Fırat Karavil'i öldürdü.

İki çocuk babası Karavil’in cenazesi bugün toprağa verilecek. Ünlü bir restaurantın sahibi iki kişi, cinayet nedeni ile gözaltına alındı.

 

"Caminin tuvaletini işletiyordu"

 

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, olay cuma akşamı saat 21.00 sıralarında yaşandı. Üçyol Maslak Camii’nin hemen yanında bulunan tuvaleti Fırat Karavil işletiyordu. Müftülük, Karavil’in ailesi ile kalması için aynı yerde oda da verdi. 8 yıldır, anılan caminin tuvaletini işleten Karavil, aldığı 1’er liralık ücretlerle ailesinin geçimini sağlıyordu.

Olay günü, caminin hemen yanında bulunan ünlü kebap zinciri Ş.'nin sahiplerinden S.İ. caminin tuvaletini kullandı. Tuvaleti kullanan S. İ., 1 liralık ücreti ödemeden çıkmak üzereyken Karavil kendisine ücret için seslendi. İ., ‘Yanımda bozuk para yok’ dedi. Karavil ise, “Buradan aldığım 1’er lira ile ailemin geçimini sağlıyorum. Senden almazsam ondan almazsam nasıl geçineceğim ben” dedi. İkili arasında tartışma yaşandı. İ., Karavil’e 200 lira verdi. Karavil parayı bozmak üzereyken, İ. “Nasıl bir insansın sen, 1 lira için 200 lira mı bozulur” diyerek küfretti.

 

Eşi o anları anlattı

 

Karavil, hemen üst katta bulunan eşine seslenerek “Didem, silahla üstüme geliyor hemen polise haber ver” dedi. Karavil’in eşi Didem Karavil “Ben tam polisi aradım,telefon daha açıkken, namlunun çekildiği sesini duydum. Aradan 10 saniye geçmeden kurşun sesi geldi. O an eşimi başından vurmuş. Aşağı indim eşim kanlar içindeydi. Yıllarca buranın çilesini çekti. Buradan geçiniyorduk. 8 aylık çocuğum var. Hayatımızı yaktılar” dedi.

Karavil "Şüpheliler, olayın örtbas edilmesi için yoğun bir çaba gösterdi. Ancak,emniyet, tetiği çeken kişi ve kardeşini gözaltına aldı" dedi.

 

İki kardeş gözaltında

 

Ailenin avukatı Alpay Gülleoğlu “Gariban bir aile. Geçimlerini sağladıkları yer burası. 1 lira için genç bir insan öldürüldü. Konunu sonuna kadar takipçisi olacağız. Biz de konunun takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

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