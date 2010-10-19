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Dünya

TUVALETE DÜŞEN CEP TELEFONUNU KURTARMAK İSTERKEN KOLU SIKIŞTI PEKİN (A.A)

19 Ekim 2010 15:18

-TUVALETE DÜŞEN CEP TELEFONUNU KURTARMAK İSTERKEN KOLU SIKIŞTI PEKİN (A.A) - 19.10.2010 - Çin'de, düşen cep telefonunu çıkarmak için kolunu tuvaletin borusuna sıkıştıran adam kurtarıldı.  Çin devlet televizyonunun haberine göre, olay, ülkenin doğusundaki Jiangsu bölgesinde meydana geldi ve kurtarma görevlileri, söz konusu adamı, banyoda, kolu omzuna kadar tuvaletin borusuna sıkışmış halde buldu.     Kurtarma görevlileri, adama zarar vermeden kolunu kurtarmak için klozeti levyeyle, boruları çekiçle kırdı.  On dakika süren çalışmadan sonra kolu kurtarılan adam, cep telefonunu tuvaletten çıkarmayı başardı.

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