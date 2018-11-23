Tuvalet kâğıdının rulosu genişledi, kâğıdı azaldı!

Fiyatı çok hızlı yükselen tuvalet kağıdında rulo çapının büyütülerek üzerindeki kağıdın azaltıldığı ortaya çıktı.

Posta'dan Hülya Çaylak'ın haberine göre Ticaret Bakanlığı’nın yetkilileri aylardır yüzlerce ürünü denetledi. Kasım itibarıyla 366 firmanın 6 bin 399 ürününde haksız fiyat artışı tespit edildi. Alo 175 tüketici ihbar hattına gelen şikayetler üzerine haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara cezalar kesildi. Ancak bu durum fırsatçıları durdurmadı.

En çok zamlanan ürünlerden biri de tuvalet kağıdıydı. 32’li tuvalet kağıdının fiyatı eylülde 30 liradan 60 liraya kadar yükseldi. Bakanlığın denetimleri sonucunda fiyatlar bir miktar düştü ama bu kez tuvalet kağıdının içindeki rulo genişledi. Rulonun iç çapı genişletilip daha az kağıt sarılarak tüketicinin bu kurnazlığı fark etmesi engellendi.