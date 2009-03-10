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Yaşam

Tuvalet kağıdı gerektirmeyen klozet!

Japonların geliştirdiği, tuvalet kağıdı gerektirmeyen klozet, Avrupalıların kullanımına sunuluyor.

10 Mart 2009 02:00

Japonların geliştirdiği, tuvalet kağıdı gerektirmeyen yüksek teknoloji ürünü klozet, tuvalet kağıdı tüketiminin had safhada olduğu Avrupalıların kullanımına sunuluyor.

Ağaçların kesilmesine yol açarak çevreye zarar veren tuvalet kağıdı kullanma gereğini ortadan kaldıran tuvalet, hem yıkıyor hem de kurutuyor.



Tuvalet, yıkama ve sıcak havayla kurutma sistemiyle hijyen sağlayarak çevrenin imdadına koşarken, ısıtılabilen oturağı da soğuk havalarda kullanıcının rahatını sağlıyor.

İngiltere'de satılan tuvalet kağıtlarının yüzde 40'ı, ABD'de kullanılanların yüzde 98'i bakir ormanlardan kesilen ağaçlardan yapılıyor.

Tuvaleti geliştiren şirketin açıklamasında, "Batı'nın yumuşak tuvalet kağıtlarıyla ilgili takıntısının bir maliyeti var. Tuvalet kağıdı, selüloz yapımında kullanılan kimyasallar ve ormanların kesilmesi yüzünden çevre üzerinde önemli etkiye sahip" denildi.

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