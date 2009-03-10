Tuvalet kağıdı gerektirmeyen klozet!

Ağaçların kesilmesine yol açarak çevreye zarar veren tuvalet kağıdı kullanma gereğini ortadan kaldıran tuvalet, hem yıkıyor hem de kurutuyor.Tuvalet, yıkama ve sıcak havayla kurutma sistemiyle hijyen sağlayarak çevrenin imdadına koşarken, ısıtılabilen oturağı da soğuk havalarda kullanıcının rahatını sağlıyor.İngiltere'de satılan tuvalet kağıtlarının yüzde 40'ı, ABD'de kullanılanların yüzde 98'i bakir ormanlardan kesilen ağaçlardan yapılıyor.Tuvaleti geliştiren şirketin açıklamasında, "Batı'nın yumuşak tuvalet kağıtlarıyla ilgili takıntısının bir maliyeti var. Tuvalet kağıdı, selüloz yapımında kullanılan kimyasallar ve ormanların kesilmesi yüzünden çevre üzerinde önemli etkiye sahip" denildi.