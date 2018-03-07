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Yaşam

Tuvalet çukuru kazarken 1600 yıllık mozaik buldu!

Adana Kozan'da tuvalet çukuru açmaya çalışan Serkan Biçer Roma'dan kalma tarihi eser buldu

07 Mart 2018 01:27

Adana’nın Kozan ilçesinde, evinin arka bahçesine tuvalet çukuru açmaya çalışan Serkan Biçer (32), Roma dönemine ait olduğu belirtilen mozaik buldu.

İlçeye bağlı Hamamköyü Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk babası Serkan Biçer, evinin arkasındaki alanda tuvalet çukuru açmaya başladı. Yaklaşık 1 metre derinlikte renkli taşlara rastlayan Biçer, durumu eşi Yasemin Biçer’e anlatıp, tarihi eser olabileceğini düşünerek jandarmayı aradı. Olay yerine Adana Müzeler Müdürlüğü’nden arkeologlarla birlikte gelen jandarma, inceleme yaptı. Arkeologlar, mozaiklerin Roma dönemine ait olabileceğini, alanın 1600 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti. Mozaiklerin ortaya çıkmasının ardından jandarma, kalıntıların bulunduğu alanın çevresine kamera sistemi yerleştirerek koruma altına aldı.

Bölgede kazı yapılması kararı alındığını belirten ev sahibi Serkan Biçer, “Tapulu arsamıza tuvalet çukuru kazmak istedim. Kazarken, bazı renkli taşlara rastladım. Kazdıkça daha farklı desenler ortaya çıkmaya başladı. Desenleri ve renkli taşları görünce şaşırdık. Bunların tarihi değerinin olduğunu söyleyerek jandarmaya haber verdik. Gelen görevliler önümüzdeki günlerde burada yaklaşık bir dönüm arazi üzerinde kazı çalışmasının yapılacağını ve bu kazıdan sonra daha net bir bilgi elde edileceğini söyledi” dedi. (DHA)

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