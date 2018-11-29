TÜV SÜD D-Expert'e TSE'den onay

İSTANBUL, (DHA)-Türkiye’de kurumsal firmalara ve son tüketiciye ikinci el araç ekspertiz hizmeti veren TÜV SÜD D-Expert, Ankara Şaşmaz şubesi ile \'Sınıf 2, 4x4 arazi tipi araçlar test merkezi\' kategorisinde Türkiye’nin TSE onaylı ilk ekspertiz markası oldu.

TÜV SÜD D-Expert, 1 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmeliğe istinaden, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen TS13805 (19.11.2018) İşyerleri- Karayolu motorlu taşıtları test merkezleri için kurallar standardına uygun hizmet veren \'Sınıf 2,4x4 arazi tipi araçlar test merkezi kategorisinde\' Hizmet Yeterlilik Belgesi’ni alma hakkını Türkiye’de ilk defa elde eden kuruluş oldu.

“PROFESYONEL HİZMETİ İLKE EDİNDİK”

TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger, “Kurulduğumuz günden itibaren ilke edindiğimiz bağımsız, tarafsız ve profesyonel hizmet anlayışıyla, müşterilerimizin güvendiği marka olma hedefini her geçen gün geliştiriyoruz” dedi.

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi alınmasına yönelik açıklamalarda bulunan Ayözger, “Ankara-Şaşmaz şubemizin aldığı bu belge ikinci el araç ekspertiz sektöründe bir ilktir. Standard kapsamında, karayolu motorlu taşıtları test merkezleri için yapısal özellikler, işletmecilik, teknik donanım, çalışanlar ve güvenlik ile ilgili belirlenmiş kurallar TSE yetkilileri tarafından yerinde incelenmiş ve verdiğimiz hizmet kalitesinin tümüyle eksiksiz olduğu kanıtlanmıştır” dedi.

Ankara Şaşmaz şubesinin açılışıyla başlayan perakende hizmet noktalarının bugün 5 şubeye ulaştığını ve planlanan diğer şubelerin 2019 yılı içerisinde açılacak olmasından heyecan duyduklarını dile getiren Ayözger, “Mevcut müşterilerimizden aldığımız pozitif geri dönüşler, çıktığımız bu uzun yolculukta doğru ve sağlam adımlar attığımızı kanıtlıyor. Ankara şubemizi tebrik ediyor, değerli şube çalışanlarımıza emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

İkinci el araç piyasasının ihtiyaç duyduğu kaliteli ekspertiz hizmetini Türkiye’nin diğer illerindeki müşterilerine de sunmayı hedefleyen TÜV SÜD D-Expert; çok yakında Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Urfa, Denizli ve İstanbul’daki yeni şubeleriyle de müşterileriyle buluşmayı hedefliyor.