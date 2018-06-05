Tututklu Boğaziçililerin ailelerinden duruşmaya çağrı: Barış talebi onurlu bir taleptir

Afrin lokumu dağıtanlara karşı “Katliamın lokumu olmaz” diyerek müdahale ettikleri için tutuklanan Boğaziçi üniversitesi öğrencilerinin duruşması yarın görülecek. Tutuklu üniversitelilerin aileleri herkesi Çağlayan’a çağırdı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin lokumu dağıtanlara “Katliamın lokumu olmaz” diyerek müdahale eden ve daha sonra bizzat Tayyip Erdoğan’ın hedef göstermesi ile tutuklanan öğrencilerin yargılanmasına yarın saat 9.30’da Çağlayan Adliyesi’nde başlanacak.

Yargılanan üniversitelilerin aileleri yaptıkları açıklamada, “Tüm demokratik kamuoyunu bizimle birlikte olmaya, gençlerin eğitim ve öğrenim haklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz” diyerek yarınki duruşmaya çağrı yaptı.

Ailelerin çağrısı şöyle:

Bizler Tutuklu ve yargılanan Boğaziçili öğrencilerin aileleriyiz

Çocuklarımız yaklaşık 3 aydır özgürlüklerinden, üniversitelerinden, arkadaşlarından ve öğrenim haklarından mahrum bırakılmışlardır.

Bizler aileler, kamuoyu olarak çocuklarımızın tutukluluk gerektirecek bir durumlarının olmadığını çok iyi biliyoruz. Dünyanın her yerinde barış talebi onurlu bir taleptir ve bırakın yargılamayı büyük bir onuru hakeder.

6 Haziran 2018 günü saat 9.30’’da Boğaziçili gençlerin yargılanmasına Çağlayan Adliyesinde başlanacaktır.

Aileler olarak tüm demokratik kamuoyunu bizimle birlikte olmaya, gençlerin eğitim ve öğrenim haklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla