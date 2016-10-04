T24 LogoT24 Logo
Spor

'Tutunamayanlar'; Beşiktaş'tan ayrıldılar, yeni takımlarında beklentileri karşılayamadılar

Mario Gomez, Jose Sosa ve Gökhan Töre...

04 Ekim 2016 13:42

Beşiktaş'tan sezon öncesinde ayrılan futbolculardan Mario Gomez, Jose Sosa ve Gökhan Töre yeni takımlarında henüz kendilerini gösteremedi.

Geçen sezonun şampiyon kadrosundan vedası en çok konuşulan isim olan Mario Gomez, Wolfsburg'ta şu ana kadar 5 maçta 90 dakika sahada kaldı. Türkiye'de geçen sezonu gol kralı tamamlayan 31 yaşındaki futbolcu yeni takımında henüz golle tanışamadı. Kaçırdığı goller de Alman basınında sürekli yer alıyor.

Gomez gibi yine tartışmalı bir şekilde Türkiye'den ayrılan Jose Sosa da Milan'da 3 kez forma giydi ama henüz vasatı aşamadı. Arjantinli Beşiktaş'taki 9 gol, 13 asistlik performansıyla şampiyonluğa büyük katkı sağlamıştı. Milan'a giderken de kulübüne 7.5 milyon euro kazandırmıştı.

Gökhan Töre de West Ham'da kiralık olarak oynuyor. Hem takım hem de Gökhan Töre geçen seneye göre çok farklı bir tablo koyuyor. Töre, şu ana kadar 6'sı ilk 11 sekiz maça çıktı. 1 asist yaptı. Futbolcunun performansını kötü bulan taraftarlar onun için beste bile hazırladı.

İspanyol Malaga'ya kiralanan kaleci Denys Boyko da yeni takımında henüz süre bulamadı.

Şampiyon kadrodan ayrılıp yeni takımında başarılı bir performans sergileyen tek isim Mustafa Pektemek. Pektemek, kiralık olarak gittiği Başakşehir'de 6 maçta 2 gol, 2 asistle oynuyor. Yine kiralık olarak giden stoperlerden Milosevic Darmstadt'ta 6, Alaves'e giden Delgado da 7 maçta 90 dakika oynadı.

ETİKETLER

BeşiktaştutunamayanlarWolsfburgayrılıkbeklentileri karşılayamadılarGomezSosaGökhan Töre

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24