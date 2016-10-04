'Tutunamayanlar'; Beşiktaş'tan ayrıldılar, yeni takımlarında beklentileri karşılayamadılar

Beşiktaş'tan sezon öncesinde ayrılan futbolculardan Mario Gomez, Jose Sosa ve Gökhan Töre yeni takımlarında henüz kendilerini gösteremedi.

Geçen sezonun şampiyon kadrosundan vedası en çok konuşulan isim olan Mario Gomez, Wolfsburg'ta şu ana kadar 5 maçta 90 dakika sahada kaldı. Türkiye'de geçen sezonu gol kralı tamamlayan 31 yaşındaki futbolcu yeni takımında henüz golle tanışamadı. Kaçırdığı goller de Alman basınında sürekli yer alıyor.

Gomez gibi yine tartışmalı bir şekilde Türkiye'den ayrılan Jose Sosa da Milan'da 3 kez forma giydi ama henüz vasatı aşamadı. Arjantinli Beşiktaş'taki 9 gol, 13 asistlik performansıyla şampiyonluğa büyük katkı sağlamıştı. Milan'a giderken de kulübüne 7.5 milyon euro kazandırmıştı.

Gökhan Töre de West Ham'da kiralık olarak oynuyor. Hem takım hem de Gökhan Töre geçen seneye göre çok farklı bir tablo koyuyor. Töre, şu ana kadar 6'sı ilk 11 sekiz maça çıktı. 1 asist yaptı. Futbolcunun performansını kötü bulan taraftarlar onun için beste bile hazırladı.

İspanyol Malaga'ya kiralanan kaleci Denys Boyko da yeni takımında henüz süre bulamadı.

Şampiyon kadrodan ayrılıp yeni takımında başarılı bir performans sergileyen tek isim Mustafa Pektemek. Pektemek, kiralık olarak gittiği Başakşehir'de 6 maçta 2 gol, 2 asistle oynuyor. Yine kiralık olarak giden stoperlerden Milosevic Darmstadt'ta 6, Alaves'e giden Delgado da 7 maçta 90 dakika oynadı.