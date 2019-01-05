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Tütün ürünlerindeki 'ÖTV' oranı Resmi Gazete'de yayımlandı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - Tütün ve tütün yerine geçen maddelerden yapılan malların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 67 olarak Resmi Gazete’de yayımlandı

05 Ocak 2019 06:46

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - Tütün ve tütün yerine geçen maddelerden yapılan malların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 67 olarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla birlikte, bazı tütün ürünlerindeki vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlendi.

Karara göre, tütün içeren sigaralar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar ile mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler ve enfiye, çiğnemeye mahsus tütün ürünlerinde ÖTV oranı yüzde 67 olarak belirlendi. Bu ürünlerin maktu vergi tutarının 0,4200 Türk lirası olduğu belirtildi.

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