Tütün deposundan dünya şampiyonluğuna

Yaşar ANTER/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'da Yatağan İlçesi\'nin kırsal mahallelerinden Bencik\'te yaşayan ve kış aylarında tütün deposunda antrenman yapan lise öğrencisi Emircan Haney, Dünya Yıldızlar Gençler Okçuluk Şampiyonası\'nda altın ve gümüş madalya kazandı. Başarılı sporcu, ABD\'de yapılacak Dünya Salon Okçuluk Şampiyonası için hazırlıklara başladı.

Yatağan Gazi Anadolu Lisesi\'nin 11-A sınıfı öğrencisi, 16 yaşındaki Emircan, 7 yıl önce Bencik Aile Sağlığı Merkezi\'nde görev yapan okçuluk fahri antrenörü Dr. Ejder Sözen\'le birlikte çalıştı. İstanbul ve Antalya\'da bu yıl yapılan Okçuluk Yıldızlar Milli Takım Seçmeleri\'nde başarılı sporcu, Türkiye şampiyonu olarak milli takıma seçildi. Emircan, Arjantin\'in Rosario kentinde, 2-8 Ekim tarihlerinde 20 sporcuyla düzenlenen Dünya Yıldızlar Gençler Okçuluk Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi temsil etti.

Türkiye Kömür İşletmeleri\'nde temizlik işçisi olarak çalışan Osma Haney\'in oğlu Emircan, 65 ülkeden 532 sporcunun katıldığı yarışmaların \'mix yıldızlar\' kategorisinde, İstanbul Demka Spor Kulübü\'nün sporcusu 17 yaşındaki Dilara Sevindik\'le birlikte mücadele etti. Türkiye\'ye dünya şampiyonu olarak altın madalyayı Emircan kazandırırken, aynı kategoride ikinciliği Meksika, üçüncülüğü ise ABD\'li sporcular kazandı. Başarılı sporcu, ayrıca erkek takımlar kategorisinde Türkiye\'yi temsil ederek, takım halinde ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu kategoride birincilik ABD, üçüncülük ise Meksika\'nın oldu.

ÇALIŞMALARINI TÜTÜN DEPOSUNDA SÜRDÜRÜYOR

Kış aylarında, Bencik\'te tütün deposunun içinde, yaz aylarında ise bahçesinde çalışmalarını sürdüren Yatağan Spor Kulübü\'nün lisanslı sporcusu Emircan Haney, tütün deposunda haftanın 6 günü çalışarak, dünya şampiyonu olduğunu söyledi. Haney, \"Malzeme eksikliğini, şartların olumsuzluğunu hiç bir zaman bahane etmedik. Arkadaşlarım, hocam ve benim başarılarımız yörede günün konusu oldu, destek gelmeye başladı. Büyükşehir Belediyemiz üç ay içerisinde bitecek okçuluk tesislerimizin yapımına başladı. Bu tesisler bitince başarımızın katlanarak devam edeceğine inanıyorum. Önümüzdeki yıl ABD\'de yapılacak Salon Dünya Şampiyonası\'nda hedefim İstiklal Marşımızı bir kez daha göndere çektirmek olacak. Liseden sonra da Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu\'na devam etmek istiyorum\" diye konuştu.

HEDEF, MİLLİ TAKIMA SPORCU YETİŞTİRMEK

Bencik Aile Sağlık Merkezi\'nde 10 yıldır çalışan evli ve 1 çocuk babası 44 yaşındaki fahri antrenör Dr. Ejder Sözen ise birçok Türkiye rekoru kırdıklarını belirtti. Dr. Sözen, \"Bu süre içerisinde ilimize ve ülkemize bir de dünya şampiyonluğu kazandırdık. Hiçbir başarı kolay elde edilmiyor. Yerel yönetim, okul, kaymakamlık el ele verdik ve çocuklarımız bu başarıyı elde etti. 10 yıldır tütün deposunda hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ulusal ve uluslararası başarının gelmesi üzerine yöneticilerimiz tesisin yapımına başladı. Çocuklarımız antrenmanlarını çok daha iyi şartlarda sürdürecek biz de ülkemize daha çok başarı ve madalya getireceğiz. Emircan\'ın bu başarısı tüm gençlere örnek olmalı, çünkü o sadece sporda değil derslerinde ve okulunda da örnek bir öğrenci\" dedi.

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