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Tutuksuz yargılanan 9 kişiye Bylock'tan tutuklama

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE 2

15 Aralık 2017 02:54

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan 9 sanık, Bylock kullandıklarının tespit edilmesi üzerine tutuklandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adem Kaya, Ahmet Musab Elbir, Deniz Fidan, Murat Canavar, Nurullah Turan, Selim Ulucanlı, Ümit Aydemir, Yavuz Selim Balkan ve Zafer Akbaş, Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuksuz yargılanırken, telefonlarında yapılan incelemede Bylock kullandıkları tespit edildi. Bunun üzerine tutuksuz yargılanan 9 kişi, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talebi üzerine tutuklandı. 9 kişi cezaevine gönderildi. 

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