"Tutukluluğu cezaya dönüştürmek FETÖ'cü taktiğiydi; gazeteciler niye hapiste?"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, tutukluluğu cezaya dönüştürmenin Fethullah Gülen cemaatine üye hâkim ve savcıların taktiği olduğunu ileri sürerek gazetecilerin neden tutuklandığını sordu. "Bir zamanlar yargıyı ele geçiren Fethullahçı savcıların, hakimlerin taktiğiydi. İnsanları hapiste tutmak için ya savcılar iddianameyi geciktirir ya da hakimler davaları birleştirme yoluyla zaman kazanırlardı. Tutukluluğu cezaya dönüştürürlerdi" görüşünü savunan Tezkan, "Cumhuriyet’ten 10 gazeteci arkadaşımız üç aydır tutuklu. Altını çizerek yazıyorum; gazeteci arkadaşlarımız niye tutuklular?" diye yazdı.

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Mehmet Tezkan'ın Milliyet gazetesinin bugünkü (6 Şubat 2017) nüshasında yayımlanan 'Riske girerse ne değişecek' başlıklı yazısı şöyle:

Referandumdan evet oyu çıkarsa partili cumhurbaşkanı sistemi hemen devreye girecek..

Cumhur-başkanı isterse AKP Genel Başkanı da olacak..

Diğer maddeler 2019 yılının kasım ayında yürürlüğe girecek..

Yani sandıktan evet çıkarsa güçlendirilmiş başkanlık sistemine 2.5 yıl sonra geçeceğiz..

Anayasa değişikliği bunu öngörüyor...

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Riskli bi durum mu?

Evet..

Çünkü bu modelin dünyada örneği yok..

Bakın şu ülke, bu modele geçti şöyle başarılı oldu..

Bakın bu ülke, denedi ama sonları kötü oldu, hüsranla sonuçlandı diyeceğimiz örnek yok..

Türk usulü deniyor..

Dünyada uygulayan ilk ve tek ülke biz olacağız..

Riskli demem bundan..

Evet çıkarsa test edilmemiş sisteme geçeceğiz..

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Soru şu; riski alırsak ne değişecek?

Riske girmemiz bize ne kazandıracak?

Mesela..

Enflasyon yüzde 3’lere mi inecek?

Dolar yeniden 1.2, 1.3 hadi bilemedin 1.5 seviyesine mi gerileyecek?

İşsizlik yüzde 11’lerden yüzde 5’lere mi inecek?

Avrupa’dan akın akın turist mi gelecek?

Yabancı sermaye doğrudan yatırım için kuyruğa mı girecek?

Milli gelir ikiye, üçe mi katlanacak?

Kişi başına gelir 8 bin dolardan 16 bin dolara mı fırlayacak?

PKK silah mı bırakacak?

İŞID terörü sona mı erecek?

Eğitimde başka bir evreye geçip OECD sıralamasında zirveye mi yaklaşacağız.. Ne bileyim çocuklarımız fen bilimlerinde 51. sıradan (70 ülke arasında) 21. sıraya mı yükselecek..

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Listeyi uzat uzatabildiğin kadar.. Ucu açık..

Risk alalım almasına da ne değişecek?

Biri çıkıp izah etse..

Risk almamıza değecek mi?

Enflasyonu hükümet zıplattı

Yıllık enflasyon yüzde 9.22’ye çıktı..

Çift haneli rakamı görür mü?

Önümüzdeki ay görür..

Bilemedin martta..

Tamam, karın kışın etkisi var ama hükümetin yaptığı zamlara ne demeli?

Sen, birinci ve ikinci köprüye yüzde 47 zam yaparsan..

Sen, otoyollara yüzde 15 zam koyarsan..

Aylık enflasyon yüzde 2.46 artar.. Yıllık enflasyon çift hanelere dayanır..

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Enerji fiyatları bir ayda yüzde 3.5 artmış..

Neden?

Dolar uçtu da ondan..

Başbakan diyordu ki; dolar iner de çıkar da sana ne dolardan..

Doların çıkmasının ilk sonucu bu.. Bize ne dolardan nasıl deriz ki..

Zamların devamı gelecek diyorlar..

Sağlıkta artış yüzde 4.6..

Bu da mı dolardan!..

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Deniliyor ki; indirim sezonu başladığı için giyim ve ayakkabı enflasyona olumlu katkı yaptı..

Yani daha fazla yükselmesini önledi..

Giyim ve ayakkabı bir ayda yüzde 7 ucuzlamış..

İyi de alan var mı?

Hükümet referandum öncesi durgunluğu aşmak için bazı ürünlerde ÖTV’yi sıfırlıyor, KDV’yi indiriyor..

Tutar mı?

İnşallah..

Fethullahçı taktiği..

Cumhuriyet’ten 10 gazeteci arkadaşımız üç aydır tutuklu..

Altını çizerek yazıyorum; gazeteci arkadaşlarımız..

Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Güray Öz, Musa Kart, Hakan Kara, Turhan Günay, Önder Çelik, Bülent Utku, Kemal Güngör, Akın Atalay,

Niye tutuklular?

Neden tutuklular?

Kendileri dahi bilmiyor.. Çünkü savcı iddianameyi yazmıyor..

Geciktirdikçe, geciktiriyor..

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Bu, bir zamanlar yargıyı ele geçiren Fethullahçı savcıların, hakimlerin taktiğiydi..

İnsanları hapiste tutmak için ya savcılar iddianameyi geciktirir ya da hakimler davaları birleştirme yoluyla zaman kazanırlardı..

Tutukluluğu cezaya dönüştürürlerdi..

O zamanlar çok yazdık çok çizdik; arşiv ortada..

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(Şu notu düşmeden de edemeyeceğim.. Bugün FETÖ’cü çeteye demediğini bırakmayanların o günlerde ağzını bıçak açmıyordu.. Normal karşılıyorlardı.. Hatta Fethullahçı savcılara destek veriyorlardı)

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Görüyorum ki maalesef yine tutukluluk cezaya dönüşüyor..

Sadece Cumhuriyet’teki arkadaşlar için söylemiyorum..

Şahin Alpay, Ali Bulaç, Mümtaz’er Türköne, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak ve diğer arkadaşlar için de geçerli..

Onların suçu ne?

Niye hapisteler?.

İddianameler yazılsa da öğrensek..