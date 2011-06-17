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Politika

TUTUKLU VEKİLLERİN DURUMU BEKLENİYOR TBMM (A.A.)

17 Haziran 2011 15:44

-TUTUKLU VEKİLLERİN DURUMU BEKLENİYOR TBMM (A.A.) - 17.06.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, tutukluyken milletvekili seçilenlerin durumunun yargıçlar tarafından değerlendirileceğini söyledi.  Karabük'ten AK Parti milletvekili seçilen TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük Milletvekili Osman Kahveci ile milletvekili kaydı yaptırdı. Bir gazetecinin, ''Milletvekili seçilen 9 kişi cezaevinde. 'Milletvekili seçilmek tahliye için yeterli değil diyenler var' Sizin görüşünüz nedir?'' sorusu üzerine, Şahin, ''Buna yargı organları karar verecektir. Milletvekili seçilen, tutuklu bulunan milletvekillerinin dosyalarına bakan yargıçlar değerlendirecektir. Sanıyorum onlar ellerindeki mevzuat çerçevesinde hareket edeceklerdir'' yanıtını verdi. Geçmişte milletvekili seçilince tahliye edilip parlamentoda görev yapan milletvekilleri olduğunu anımsatan Şahin, ''Ama her ayrı durumu müstakil olarak yargıçların değerlendireceğini düşünüyorum'' dedi. Bir başka gazetecinin, ''Yemin konusu şimdiden tartışılmaya başlandı. Bağımsızlardan 3 isim, 'Atatürk ilke ve devrimleri bölümlerinden rahatsız olduklarını' söylemişler'' sözleri üzerine Şahin, milletvekillerinin Genel Kurul kürsüsünde hangi metni yemin olarak söyleyeceklerinin Anayasa'da ve TBMM içtüzüğünde yazılı olduğuna dikkati çekti. Şahin, şöyle devam etti: ''Bu, değişmesi icap ediyorsa değişinceye kadar milletvekili arkadaşlarımızın bu yemini yapmaları gerekir. Aksi halde yemin etmemiş veya yemin yapmaktan kaçınmış bir duruma düşer ki parlamento çalışmalarına katılamazlar. Ben hiçbir milletvekili arkadaşımızın böyle bir tavır içerisinde olacaklarını düşünemiyorum doğrusu. Geçmişte de pek olduğuna hatırlamıyorum. Daha 24. dönem başlarken böylesine lüzumsuz bir tartışmanın, bu tartışmayı açan ne arkadaşlarımıza ne mensubu bulundukları siyasi partiye ne ülkemize bir faydası olur. Bunu düşüneceklerini tahmin ediyorum.'' Şahin, daha sonra AK Parti Karabük Milletvekili Kahveci'nin milletvekili rozetini taktı. Şahin, ''Rozet de vidalı güzel. Bak uzun yıllar yakandan çıkmaz bir 4 yıl. Yakışıklı oldu'' diye espri yaptı. Kahveci de yıllarca Türk ormancılığına hizmet ettiğini belirterek, ''Başkanımızın rozetimi takması gurur verici. İnşallah bundan sonra da milletimize hizmet edeceğiz'' dedi.

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