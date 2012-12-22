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Politika

Tutuklu vekillere yılbaşı hediyesi adımölçer

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun yılbaşı hediyesi olarak tüm vekillere gönderdiği hediyeler tutuklu vekillerin protestosuna neden oldu

22 Aralık 2012 12:03

 

Sağlık Bakanı Recep Akdağ tüm milletvekiilerine yılbaşı hediyesi olarak pedometre (adım ölçer) gönderdi. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun yılbaşı hediyesi ise iki adet köknar fidanı oldu. Tutuklu vekillerden Engin Alan ve Mustafa Balbay'ın aileleri hediyelere tepki gösterdi.
Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Mustafa Balbay’ın eşi Gülşah Balbay, “8 metrekarelik hücrede ne kadar yürüdüğünü, volta attığını hesaplasın diye herhalde böyle bir hediyeyi layık gördüler. İade edeceğim. 13 Aralık’ta yürüyenlerin adımlarını saysınlar” dedi.
Gülşah Balbay, köknar fidanları için ise Orman Bakanı da iki tane köknar fidanı göndermiş, ben bir yere dikeyim büyümesini izleyeyim diye herhalde. Onu da iade etmek istiyorum. Meclis’in bir köşesine o fidanları diksinler ve şu Ankara’nın karlı günlerinde o karlara rağmen o fidanların ne kadar dik durduğunu, az bir toprağa bile nasıl kök saldığını görsünler. İşte Silivri’deki aydınların hepsi öyle. Eğilmiyorlar, bükülmüyorlar, onlar fidan değil, onlar kocaman çınar olmuşlar.” diye konuştu.

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