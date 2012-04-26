Tutuklu vekillerin durumu için CMK'nın 100'üncü maddesi değişecek

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, tutuklu milletvekillerinin durumuyla ilgili muhalefet partilerinin grup başkanvekilleriyle bir araya geldi. Çiçek, ''Sorun yasal zeminde çözülecek'' dedi. Çözüm için CMK'nın tutukluluk nedenlerini kapsayan 100'üncü maddesinde değişiklik yapılması gündemde.

Çiçek, 3 partinin grup başkanvekilleri; CHP'den Emine Ülker Tarhan, MHP'den Mehmet Şandır ile BDP'den Hasip Kaplan ve Pervin Buldan'la geçlen haftanın ardından bir kez daha bir araya geldi.

İlk zirvenin ardından hem Çiçek hem de iktidar partisinden, muhalefetin 'ortak çözüm' üretmesi yönünde açıklama gelmişti. Bugünkü toplantının sonucunu ise TBMM Başkanlığı duyurdu: "Yapılan görüşmelerde sorunun siyaset malzemesi yapılmadan 4 parti grubunun mutabık kalacağı bir şekilde yasal zeminde çözümlenmesi hususunda görüş birliğine varıldı."

Çiçek'in tutuklu milletvekili bulunan 3 muhalefet partisinin temsilcileriyle yaptığı görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Yukarıdaki açıklamanın yapıldığı toplantının çıkışında, muhalefet temsilcilerinden içeriğe ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken, "Başkanın yeniden çağırıp çağırmayacağını bilmiyoruz ama biz aramızda anlaştuk konuşmayacağız" denildi.

Meclis Başkanı Çiçek'in bir açıklama yapması beklenirken, geçen haftaki zirvenin ardından ortaya çıkan tablo, 3 partinin farklı çözüm önerileri getirdiği şeklindeydi.

CHP'nin, tutuklamaların 2 yılla kısıtlanması, zorunluk halinde ise 3 yıla çıkarılması ve böylece vekillerin serbest kalmaları fomülünü benimsediği, MHP'nin anayasanın 14 maddesi kapsayan suçlar dışında tutuklamalara karşı çıktığı ki bu madde, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne karşı işlenen suçları kapsıyor; BDP'nin ise 'milletvekili tutuklanamaz'dan yana olduğu belirtilmişti.

Tutuklu vekiller için CMK 100'de değişiklik

CHP kulislerde konuşulan, hatta CHP'nin eyleme bile geçtiğinin belirtildiği çözüm, CMK 100'de yapılacak bir değişkilik. CHP'nin tutukluluk istisnalarına milletvekilerinin de dahil edilmesi için kanun teklifi hazırlıklarına başladığı kaydediliyor.

Adalet Bakanlığı'nın geçen yıl Sapanca'da düzenlediği ve bakanlık yetkilileri, hukukçu akademisyenler ve Yargıtay üyelerinin katıldığı toplantının gündeminde 100'üncü madde vardı. Toplantıdan şu öneri çıkmıştı: "CMK'nın 100. maddesinin 3. fıkrasında sayılan suçlar tek başına tutuklama nedeni sayılmamalı. Matbu gerekçelerle tutuklama kararı verilememeli ya da tutuklama talepleri aynı şekilde 'suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanığın kaçma ve delil karartma şüphesi' gibi matbu gerekçelerle reddedilememeli. Bu konuda hakimlere verilen inisiyatif kanunla kısıtlanmalı."

CHPli Oktay Ekşi, CMK 100. maddeye "Kesin hükmün infazı dışında seçilmiş milletvekili yakalanamaz ve tutuklanamaz" fıkrasının eklenmesi için yasa teklifi girişiminde bulunmuştu.

100. madde ne diyor?

Madde 100 - (1) Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı verilemez.

(2) Aşağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayılabilir:

a) Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular varsa.

b) Şüpheli veya sanığın davranışları;

1. Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme,

2. Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma,

Hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa.

(3) Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuklama nedeni var sayılabilir:

a) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (Madde 76, 77, 78),

2. Kasten öldürme (Madde 81, 82, 83),

3. (Ek bent: 06/12/2006 - 5560 S.K.17.md) Silahla işlenmiş kasten yaralama (madde 86, fıkra 3, bent e) ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama (madde 87),

4. İşkence (Madde 94, 95)

5. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, Madde 102),

6. Çocukların cinsel istismarı (Madde 103),

7. (Ek bent: 06/12/2006 - 5560 S.K.17.md) Hırsızlık (madde 141, 142) ve yağma (madde 148, 149),

8. Uyuşturucu veya uyarıcı Madde imal ve ticareti (Madde 188),

9. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, Madde 220),

10. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (Madde 302, 303, 304, 307, 308),

11. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (Madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315),

b) 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (Madde 12) suçları.

c) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci Maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu.

d) 10.7.2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.

e) 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü Maddelerinde tanımlanan suçlar.

f) 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu Maddesinin dört ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları.

(4) (Değişik fıkra: 25/05/2005-5353 S.K./11.mad) Sadece adlî para cezasını gerektiren veya hapis cezasının üst sınırı bir yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez.