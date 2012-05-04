'Tutuklu vekiller problemi muhalefetin hediyesi'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ''Tutuklu vekiller konusunda yaşanan problem, muhalefetin Türkiye'ye hediye ettiği bir eserdir'' dedi.

Gazetecilerin tutuklu milletvekilleriyle ilgili soruları üzerine Bozdağ, ''Tutuklu vekiller konusundaki yaşanan problem, muhalefetin Türkiye'ye hediye ettiği bir eserdir. Bundan dolayı AK Parti'yi suçlamak fevkalade yanlıştır. Tabii ortaya çıkan son durumla alakalı AK Parti bir değerlendirme yapmadı. Yetkili organlarında bir değerlendirme yaptıktan sonra ona göre bir açıklama yapılacaktır'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı 7 yıl görev yapmak için seçildi

Cumhurbaşkanlığı süresiyle ilgili anayasal düzenlemenin gayet açık olduğunu ifade eden Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Anayasaya göre Cumhurbaşkanımız 7 yıl süreyle görev yapmak için seçilmiştir. Seçildiği hukuka görev süresi tabidir. Yapılan yasal düzenlemede Anayasada yapılan değişiklikle uyumludur. Anayasa Mahkemesi, ne karar vereceğini hep beraber göreceğiz. Yapılan yasal düzenlemede anayasaya aykırı bir yön bulunmadığını biz her defasında ifade ettik" diye konuştu.

Balyoz davasının tutuklu sanığı olan eski Birinci Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurusunun ara kararına ilişkin açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Mahkemenin açıklamasına ilişkin gazetelerde haberler var ama mahkemenin kararının detaylarını öğrenme imkanım olmadı. Daha önce de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başka konularla da mahkeme açılmıştı. Mahkeme açılan davayı reddetmişti. Bu davayla da ilgili bir ret kararı olduğuna ilişkin haberler var, detaylarını inceledikten sonra daha geniş kapsamlı açıklama yaparız" dedi.