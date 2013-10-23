MHP 'tutuklu vekiller' konusunda kilit parti

Hülya Karabağlı/ ANKRA

TBMM’de bugün AKP ile CHP arasında Anayasa görüşmeleri yapıldı. AKP, 59 maddenin çıkarılması önerisinde bulundu. İlk etapta 59 maddenin geçirilmesini ve bu yapılırken Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda dört siyasi partinin uzlaşmayla kabul ettiği diğer maddelerin de geçirilebileceğini söyledi. AKP, CHP’nin önerilerini kabul etmemesi durumunda görüşmeleri noktalayacağını söyledi. Böylelikle, anayasa konusunda top CHP kanadına bırakılmış oldu. CHP; AKP kanadına, önerinin MYK’da görüşüleceğini ve alınacak kararı AKP’ye bildireceğini söyledi.

‘Tutuklu milletvekillerinde MHP kilit’

AKP Grup Başkanvekili Nuretin Canikli, CHP ile görüşmelerde mutabakat sağlanamaması durumunda diğer partilerle arayışa girmeyeceklerini söyledi. 40 dakikalık görüşmede, CHP Grup başkanvekilleri ‘tutuklu milletvekillerini’ ön şart olarak getirmedi. Ancak, “Bu bizim hassasiyetimiz” dedi. AKP, tutuklu milletvekillerini kurtaracak madde için Anayasa Uzlaşma Komisyonu’ndaki dört siyasi partinin uzlaşmasını zorunluluk olarak masaya sürdü. ‘Yasama dokunulmazlığı’ maddesinde şu anda dört üç siyasi partinin mutabakatı var. Ancak, MHP’nin şerhi. MHP, tutuklu vekilleri kurtaracak maddede ‘terör suçlarına’ dokunulmazlık yolu açılıyor gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Anayasa görüşmelerine AKP’den Nurettin Canikli, Ahmet Aydın ve Belma Satır, CHP’den Akif Hamzaçebi, Muharrem İnce ile Engin Altay katıldı. CHP Grup Başkanvekillerine AKP’lilere kapıda sıcak bir karşılama yaptı. Görüşme sonrasında şu açıklamalar yapıldı.

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli: Eğer 60 madde yasalaşırsa anayasa uzlaşma çalışmalarına devam edecek. Daha sonraki süreçte mutabakata varılan yeni maddeler gelirse onlar da yasalaştırılmaya devam edilecek. 60 madde nihai değildir. Bu süreç bu dönemle de sınırlı olmayacak. 60 maddeyi yasalaştırdığımız takdirde uzlaşma komisyonu herhangi süreyle sınırlı olmadan çalışacaktır önerimiz budur. 60 madde önerdiğimiz şekilde yasalaşırsa yeni bir motivasyon ortaya çıkacak bundan sonra üzerinde uzlaşılamayan maddeleri de zorlayacaktır. Bu yeni durumun etkisiyle daha bir çok madde de uzlaşma sağlanacağına inanıyoruz. Bu önerimizi CHP’liler yetkili kurullarda görüşeceklerini ifade ettiler. Yasama dokunulmazlığına ilişkin CHP bir ön şart getirmedi ama konu

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi: 60 madde ile ilgili görüşlerini sundular. Ayrıca bu maddelerle ilgili uyumlaştırma söz konusu olan diğer maddelerle de çalışma yapılmasını önerdiler. Biz de bu maddeler ilgili çalışma yapılmasını ilettik. Uzlaşılan maddelerin gerektiğinde iki veya üç parti ile yasalaştırılmasını önerdiler. Bunu yetkili kurullarımıza ileteceğimizi ve yanıt vereceğimiz bildirdik. Yasama dokunulmazlığı tutuklu milletvekilleri konusunda görüşlerimizi ilettik. Tutuklu milletvekili bu Meclis’in çözülmesi gereken bir konudur.