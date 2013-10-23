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Politika

MHP 'tutuklu vekiller' konusunda kilit parti

AKP Grup Başkanvekili, '59 maddeyi CHP ile çıkarmazsak süreci devam ettirmeyiz' dedi. Diğer partilerle arayışa girmeyeceklerini vurgulayan Canikli, bir anlamda CHP’yi köşeye sıkıştırmış oldu

23 Ekim 2013 18:11

Hülya Karabağlı/ ANKRA

TBMM’de bugün AKP ile CHP arasında Anayasa görüşmeleri yapıldı. AKP, 59 maddenin  çıkarılması  önerisinde bulundu. İlk etapta 59 maddenin geçirilmesini ve bu yapılırken Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda dört siyasi partinin uzlaşmayla kabul ettiği diğer maddelerin de geçirilebileceğini  söyledi. AKP, CHP’nin önerilerini kabul etmemesi durumunda görüşmeleri noktalayacağını söyledi.  Böylelikle, anayasa konusunda top CHP kanadına bırakılmış oldu. CHP; AKP kanadına, önerinin  MYK’da görüşüleceğini ve alınacak kararı AKP’ye bildireceğini  söyledi.

 

‘Tutuklu milletvekillerinde MHP kilit’

 

AKP Grup Başkanvekili Nuretin Canikli, CHP ile görüşmelerde mutabakat sağlanamaması durumunda diğer partilerle arayışa girmeyeceklerini söyledi. 40 dakikalık görüşmede, CHP Grup başkanvekilleri  ‘tutuklu milletvekillerini’ ön şart olarak getirmedi. Ancak, “Bu bizim hassasiyetimiz” dedi. AKP, tutuklu milletvekillerini kurtaracak madde için Anayasa Uzlaşma Komisyonu’ndaki dört siyasi partinin  uzlaşmasını  zorunluluk olarak  masaya sürdü. ‘Yasama dokunulmazlığı’  maddesinde şu anda  dört  üç siyasi partinin  mutabakatı var. Ancak,  MHP’nin şerhi. MHP, tutuklu vekilleri  kurtaracak maddede  ‘terör suçlarına’ dokunulmazlık yolu  açılıyor gerekçesiyle  karşı çıkıyor. 

Anayasa görüşmelerine AKP’den Nurettin Canikli, Ahmet Aydın ve Belma Satır, CHP’den Akif HamzaçebiMuharrem İnce ile  Engin Altay katıldı. CHP Grup Başkanvekillerine AKP’lilere kapıda  sıcak bir karşılama yaptı. Görüşme  sonrasında şu açıklamalar  yapıldı.

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli: Eğer 60 madde yasalaşırsa anayasa uzlaşma çalışmalarına devam edecek. Daha sonraki süreçte mutabakata varılan yeni maddeler gelirse onlar da yasalaştırılmaya devam edilecek. 60 madde nihai değildir. Bu süreç bu dönemle de sınırlı olmayacak. 60 maddeyi yasalaştırdığımız takdirde uzlaşma komisyonu herhangi süreyle sınırlı olmadan çalışacaktır önerimiz budur. 60 madde önerdiğimiz şekilde yasalaşırsa yeni bir motivasyon ortaya çıkacak bundan sonra üzerinde uzlaşılamayan maddeleri de zorlayacaktır. Bu yeni durumun etkisiyle daha bir çok madde de uzlaşma sağlanacağına inanıyoruz. Bu önerimizi CHP’liler yetkili kurullarda görüşeceklerini ifade ettiler. Yasama dokunulmazlığına ilişkin CHP bir ön şart getirmedi ama konu

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi: 60 madde ile ilgili görüşlerini sundular. Ayrıca bu maddelerle ilgili uyumlaştırma söz konusu olan diğer maddelerle de çalışma yapılmasını önerdiler. Biz de bu maddeler ilgili çalışma yapılmasını  ilettik. Uzlaşılan maddelerin  gerektiğinde iki  veya üç parti ile  yasalaştırılmasını önerdiler. Bunu yetkili  kurullarımıza ileteceğimizi  ve yanıt vereceğimiz bildirdik. Yasama dokunulmazlığı tutuklu milletvekilleri konusunda  görüşlerimizi  ilettik. Tutuklu milletvekili  bu Meclis’in çözülmesi  gereken bir konudur.

 

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