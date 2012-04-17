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Politika

Tutuklu vekiller için kritik zirve

Meclis Başkanı Cemil Çiçek tutuklu vekiller için devreye giriyor

17 Nisan 2012 23:39

 

Meclis Başkanı Cemil Çiçek tutuklu vekillerle ilgili partilerin grup başkanvekilleriyle görüşecek. Perşembe günü yapılacak olan görüşmede yasa ve anayasa değişiklikleri seçeneklerinin de masaya yatırılması bekleniyor.
 
 
Önceden yaptığı açıklamalarda tutuklu vekillerin durumundan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Çiçek, ilk adımı bugün attı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptı.
 
CHP liderinin de onayıyla Perşembe günü saat 10.00'da tutuklu vekillerin durumuyla ilgili görüşme yapılması kararı alındı.
 
NTV Ankara temsilcisi Nilgün Balkaç'ın aktardığı bilgiye göre görüşmede, konuyla ilgili yasa ya da anayasa değişikliği başta olmak üzere tüm formüllerin masaya yatırılması bekleniyor.
 
Görüşmeye her partiden birer grup başkanvekili katılacak.
 
 

8 vekil tutuklu

 
 
Meclis'te, 2'si CHP, 1'i MHP, 5 tanesi de BDP'den olmak üzere, milletvekili seçilerek yemin edemeyen 8 tutuklu vekil bulunuyor.

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