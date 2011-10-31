'Tutuklu vekiller için bir şey yapıyor musunuz?'





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e, tutuklu milletvekilleri için herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığını sordu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, yasama yılı açılışında; ‘tutukluluğun fiili mahkûmiyete dönüştürülmemesi sözlerine dikkat çeken Öztürk’ün soruları şöyle:



-TBMM'nin 12 Haziran'da seçilmiş ve halen tutuklu bulunan üyelerinin TBMM'ye gelip yasama görevlerini yapabilmelerinin sağlamak öncelikle TBMM'nin görevi olduğu dikkate alınırsa bu milletvekillerinin, milletin kendilerine verdiği yasama görevini yapabilmeleri için tutuksuz yargılanmalarının sağlanması için Başkanlığınızca herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Yapılmıyorsa herhangi bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?



-Sayın Cumhurbaşkanı; 23. Dönem son yasama yılının TBMM açılış konuşmasında; tutukluluğun fiili mahkûmiyete dönüştürülmemesi, bu tür aksaklıkların düzeltilmesi ve "geç tecelli eden adaletin adaletsizlikten farklı olmadığı' anlayışı ile gerekli yasal düzenlemelerin en kısa zamanda hayata geçirilmesini istemiştir.



- O günden bugüne kadar bu konudaki aksaklıkları düzeltmek için TBMM Başkanlığı olarak hangi çalışmalarının öncülüğünü yapılmıştır? Sayın Cumhurbaşkanı'nın istediği yasal düzenlemelerin yapılması için TBMM başkanlığı olarak hangi girişim ve çalışmalar yapıldı? Uygulamadan kaynaklanan aksaklıklar neden düzeltilememektedir?



-Tutukluluğun fiili mahkûmiyet durumuna dönüştürülmesinin nedenleri nedir? Türkiye'de tutukluluğun, fiili mahkûmiyet durumuna dönüştürülmesi neden önlenememektedir? Tutukluluğun fiili mahkûmiyet durumuna dönüştürülmemesi ve adaletin en çabuk şekilde gerçekleşmesi için ne yapmayı düşünüyorsunuz

