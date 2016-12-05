Tutuklu vekil Ferhat Encü: Mutlaka kazanacağız

HDP'ye yönelik operasyonda tutuklanan Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, kendisini ziyaret eden ailesi vasıtasıyla ilettiği mesajında “Bizi haksız ve hukuksuz bir şekilde burada tutuyor olmaları bu halkın iradesine karşı bir darbe teşebbüsünden başka bir şey değildir” dedi. Encü, sağlığının ve moralinin yerinde olduğunu söyledi.

Kandıra Cezaevi’nde ailesi tarafından ziyaret edilen Encü’nün mesajı şöyle:

"Cizre, Silopi, İdil ve Şırnak'ta bütün zulümlere karşı aylarca direnmiş olan halkımız, iradelerini layıkıyla temsil etmekten bir nebze geri kalmayacağımızdan emin olsun. Bizi haksız ve hukuksuz bir şekilde burada tutuyor olmaları bu halkın iradesine karşı bir darbe teşebbüsünden başka bir şey değildir. Bu girişime karşı başta Şırnak halkı olmak üzere bütün demokratların dik durması gerekmektedir. Sağlığım yerinde, moralim oldukça yüksek. Herkese selam ve hürmetlerimi iletiyorum. Mutlaka kazanacağız."