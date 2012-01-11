-Tutuklu ve hükümlülere hasta ziyareti izni TBMM (A.A) - 11.01.2012 - TBMM Adalet Komisyonu, tutuklu ve hükümlülerin ağır hasta olan yakınlarını ziyaret etmesini ve hükümlünün ziyaretçileriyle yapacağı görüşmeye kısıtlama getirilmesini öngören kanun teklifini kabul etti. Adalet Komisyonu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüştü. Terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın, ''hükümlülerin yaşamsal tehlike geçiren ağır hasta yakınlarını ziyaret etmesi'' düzenlemesinden yararlanmaması için, verilen önergenin kabul edilmesiyle teklifte değişiklik yapıldı.