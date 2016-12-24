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Tutuklu üç 'Cumhuriyet'çi kaloriferi bozuk, pencere izolasyonu bulunmayan koğuşa nakledildi!

Bülent Utku, Hüsnü Mahalli ve Barbaros Muratoğlu'nun kaldığı koğuşa nakledildi

24 Aralık 2016 17:05

'FETÖ' üyeliği davası sanığı savcı Murat İnam'ın yürüttüğü 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinden Güray Öz, Hakan Kara ve Önder Çelik kış şartlarında kaloriferi bozuk, pencere izolasyonu bulunmayan koğuşa konuldu.

Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı avukat Akın Atalay, Yayın Danışmanı ve yazar Kadri Gürsel, Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay, yazarlar Güray Öz ve Hakan Kara, avukatlar Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör, çizer Musa Kart ile Önder Çelik 50 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuluyor. Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, geçen salı günü yazar ve yöneticilerin koğuşlarında değişiklik yapıldı.

Paltolarla oturuyorlar

Güray Öz, Hakan Kara ve Önder Çelik'in koğuşları değiştirilerek kaloriferi bozuk, pencere izolasyonu olmayan bir koğuşa konuldu. Gün içinde dahi paltolarıyla oturan yazar ve yöneticiler değişikliğin yapıldığı Salı gününden bu yana söz konusu durumun düzeltilmesi için cezaevi yönetimine dilekçe sunuyorlar. Ancak cezaevi yönetimi tamir için uğraştıklarını, parça eksiği için beklendiği cevabını veriyor.

Mahalli ile aynı koğuşta

Öte birlikte kalan Murat Sabuncu ve Bülent Utku'nun da koğuşlarında değişiklik yapıldı. Sabuncu Akın Atalay ve Mustafa Kemal Güngör'ün kaldığı koğuşa alınırken, avukat Utku geçen günlerde Cumhurbaşkanı'na ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret iddiasıyla tutuklanan gazeteci Hüsnü Mahalli ve Doğan Holding Ankara İdari Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun kaldığı koğuşa nakledildi. Ancak Mahalli sağlık sorunları nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

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