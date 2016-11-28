Tutuklu tümgeneral: Düğünü basan darbeci, Akar'ın kendilerini desteklediğini söyledi

İzmir'deki darbe soruşturmasında tutuklu bulunan Hava Teknik Okullar Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural, MAK Timleri tarafından basılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal başta olmak üzere havacı generaller ve üst düzey komutanların bulunduğu Moda Deniz Kulübü'nde, tutuklu İstanbul Hava Harp Akademileri Komutanı Tümgeneral Fethi Alpay'ın derdest edilen generalleri darbeye ikna etmeye çalıştığını söyledi. Cural, "Birden Tümgeneral Fethi Alpay odaya girdi. Bizlere, bir grup asker olarak darbe girişimini yaptıklarını, Genelkurmay Başkanı'nın kendilerini desteklediğini, diğer kuvvet komutanlarının da destek vereceğini söyledi" dedi.

"Gece yarısında geldiler"

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, tutuklu bulunduğu için SEGBİS'le ifadesi alınan Ahmet Cural şunları anlattı:

"Saat 00.00 sularında kamuflajlı, kasklı ve üzerlerinde rütbe olmayan askerler girdi. Askerlerin arkasındaki bir şahıs derdest etmeleri yönünde talimat veriyordu. Cep telefonumla İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ve yerime vekalet eden Tuğgeneral Ersan Ölmez'e rehin alındığımızı mesaj çektim.

Destek bulamayınca sinirlendi

"Abidin Ünal'ı ve 3 korgenerali alıp götürdüler. Benim grubumda Tümgeneral Recep Yüksel, Tümgeneral İsmail Yalçın, Tümgeneral Şaban Umut, Tuğgeneral Cemal Akyıldız ve Diyarbakır 8. Üs Komutanı bir tuğgeneral vardı. Saat 03.00'e kadar odada kilitli kaldık. Birden Tümgeneral Fethi Alpay odaya girdi. Bizlere, bir grup asker olarak darbe girişimini yaptıklarını, Genelkurmay Başkanı'nın kendilerini desteklediğini, diğer kuvvet komutanlarının da destek vereceğini söyledi. Ardından da odadakilerin destek verip vermeyeceğini sordu. Beklediği karşılığı almayınca da sinirli bir şekilde 'O zaman evlerinize gidin oturun' dedi ve odadan çıktı."

Saf değiştirdiği ileri sürülmüştü

Dönemin İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ifadesinde, kendisine baskın sırasında mesaj çektiğini söyleyen Tümgeneral Ahmet Cural'ın darbe girişimi başarısız olunca saf değiştirmeye kalktığını öne sürmüştü. Baskın sırasında diğer askerler kelepçeliyken gezdiği görülen Cural'ın adının, 'sıkıyönetim atama listesinde Enerji Bakanlığı müsteşarı olarak geçtiği de belirtiliyor.