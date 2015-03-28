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Dünya

Tutuklu Suudi blog yazarı, cezaevinden ilk mektubunu yazdı

3 yıl önce 'İslam'a hakaret ettiği' gerekçesiyle tutuklanan Suudi blog yazarı Raif Bedevi, mektubunda 50 kırbaç yerken yaşadıklarını anlattı

28 Mart 2015 10:24

Uluslararası toplumun serbest bırakılması ve bin kırbaç cezasının iptal edilmesi için sıklıkla çağrıda bulunduğu Suudi blog yazarı Raif Bedevi, cezaevinden ilk mektubunu gönderdi. Bedevi, mektubunda “50 kırbaçın ardından nasıl mucizevi bir şekilde hayatta kaldığını” anlattı.

20 hafta boyunca 50 kırbaç vurulması planlanan 31 yaşındaki Bedevi, mektubunda, cezasının infaz edildiği anda çevresinde gördüklerini aktardı.  Radikal'in Alman Der Spiegel dergisinden aktardığı habere göre, “Kırbaçlama esnasında, sürekli tekbir getiren sevinçli bir kalabalık tarafından çevrilmiştim” diyen blog yazarı, “Bu vahşi ıstırap, fikrimi ifade ettiğim için başıma geldi” ifadesini kullandı. 2012’den bu yana tutuklu bulunan Bedevi’nin durumu hakkında açıklamada bulunan eşi Ensaf Haydar, “Kötü durumda. Yüksek tansiyon hastası, ancak tüm bunların ötesinde oldukça stresli” dedi.

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