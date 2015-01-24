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Dünya

Akademisyenlerden Suudi Arabistan'a çağrı: Bedevi'nin kırbaç cezasını biz çekelim

ABD'li bir grup akademisyen, 'İslama hakaeret ettiği' gerekçesiyle 10 yıl hapis ve bin kırbaç cezasına çarptırılan Suudi blog yazarı Raif Bedevi için kampanya başlattı

24 Ocak 2015 16:34

ABD'li bir grup akademisyen, Suudi Arabistan'da 'İslam'a hakaret ettiği' gerekçesiyle 10 yıl hapis ve bin kırbaç cezasına çarptırılan blog yazarı Raif Bedevi'nin cezasını çekmek için krallık yetkililerine istekte bulundu.

 “İslam’a hakaret ettiği” gerekçesiyle 10 yıl hapis ve bin kırbaç cezasına çarptırılan blog yazarı Raif Bedevi’nin cezasının iptal edilmesi yönünde yapılan uluslararası çağrılar sürerken, ABD’li 7 bilim insanı cezayı kendilerinin çekmek istediğini açıkladı. New Jersey eyaletinde bulunan Princeton Üniversitesi’nden öğretim görevlisi Robert P. George’un öncülüğünde Suudi Arabistan’ın ABD Büyükelçisi’ne bir mektup yazan bilim insanları arasında farklı siyasî görüşlerden ve dinlerden kişiler bulunuyor. 

Telegraph’ta yer alan habere göre, aynı zamanda ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu’nun başkan yardımcısı olan George, The Christian Post gazetesine yazdığı emailde, “ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu’ndan altı kişiyle beraber, Suudi Arabistan’ın ABD Büyükelçisi’ne bir mektup yazarak, Suudi hükümetinin Raif Bedevi’ye yapılan korkunç işkenceyi durdurması çağrısında bulundum. Bedevi, Suudi Arabistan’da din özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün savunucularındandır. Eğer Suudi hükümeti reddederse, her birimiz Bedevi’ye verilen bin kırbaç cezasını paylaşarak üstlenmeyi teklif ettik ki onun acısını paylaşabilelim. Aramızda Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, liberal ve muhafazakarlar, Hıristiyan, Yahudi ve Müslümanlar yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Radikal’de yer alan habere göre, Özgür Suudi Liberaller adında bir internet sitesi kuran 31 yaşındaki Bedevi’ye 20 hafta boyunca 50 kırbaç vurulması planlanmış ve ilk cezası 9 Ocak’ta Cuma namazı sonrasında verilmişti. Bedevi’nin yaralarının iyileşmemesi nedeniyle ikinci cezası ertelenmişti.

 

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