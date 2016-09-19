Tutuklu siyasetçi Alp Altınörs için imza kampanyası

9 Eylül’de Ankara’daki evinde gözaltına alınarak, bir süre sonra Tokat’a götürülen ve tutuklanan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs için imza kampanyası başlatıldı.

change.org internet sitesinde başlatılan imza kampanyasında Alp Altınörs için adalet talep edildi.

Kampanya metninde “HDP Eş Genel Başkan Yardımcımız Alp Altınörs hukuksuz ve tamamen mesnetsiz bir şekilde, ne idüğü belirsiz bir gizli tanık ifadesine dayanarak önce gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştır” denildi.

Altınörs’ün HDP’nin çalışması olan Sur ve Cizre raporları ile 10 Ekim Ankara katliamında hayatını kaybeden HDP Tokat İl yöneticisi Zakir Karabulut’un cenazesine katıldığı için tutuklandığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Alp Altınörs’e yapılan bu hukuksuzluk demokrasiye ve insan haklarına yapılan bir saldırıdır. Bu nedenle bu hukuksuzluğa derhal son verilmeli, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs bir an evvel serbest bırakılmalı, bu hukuksuz işlemi yaptırmış ve yapmış olanlar hakkında soruşturma açılmalıdır.”

Kampanya’da toplanacak imzalar Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na teslim verilecek.

İmza kampanyasına ulaşmak için tıklayınız.