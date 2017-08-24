Tutuklu sanık, cemaatin yurt sorumlularını açıkladı

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, (DHA) – KAYSERİ’de FETÖ/PDY davasında tutuklu yurt müdürü Aytekin Karamık, cemaatin yurt sorumlularını tek tek açıkladı.

2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Fetullahçı Terör Örgütü\'ne ait KHK ile kapatılan Çınar Turizm Seyahat Nakliyat İnşaat Özel Eğitim Ltd.Şti. hissedarları ve tutuklu olan Yahyalı Ticaret Odası eski Başkanı Mustafa Tütüncü, yurt müdürü Aytekin Karamık ve tutuksuz yargılanan Bayram Yürek ile Ali Yıldırır mahkeme heyeti karşısına çıktı. Sanıklardan Yahyalı Ticaret Odası eski Başkanı Mustafa Tütüncü “Üzerime atılan suçlamaları kabul etmem mümkün değildir. Ben ilçesine birçok konuda hayırlar yapmış biriyim. İsmimin silahlı örgüt ile bağdaştırılması beni çok üzdü. Her şeyde bir nasip var diyerek sessizliğimi koruyorum. Hakkımda hazırlanan iddianame tamamen yanlıştır. Suç teşkil edecek bir davranış içinde bulunmadım” dedi.

\'TELEFONUNU DERSHANE MÜDÜRÜ KULLANDI\' SAVUNMASI

Tutuklu diğer sanık yurt müdürü Aytekin Karamık ise, örgütün kriptolu iletişim programı ByLock’un çalıştığı dönemde başkaları tarafından yüklendiğini söylerken, mahkeme heyeti ByLock içeriklerini açıkladı. Heyet, içerikte yer alan isimleri tutuklu sanık Karamık’a tek tek sordu. Karamık savunmasında şunları söyledi:

“Benim cep telefonuma ByLock programını kod adı \'Burhan\' olan, Bülent Aslan isimli kişi yükledi. Yurt müdürlüğümde tecrübem olmamasından dolayı Kod adı \'Sami\' olan Semih Öztekin, Kod adı \'Yusuf\' olan Çağrı Ay ve Kod adı \'Tarık\' olan Resul Karadeniz, yanıma gelerek yurtlardan sorumlu kişiler olduklarını ve bana yardımcı olacaklarını söylediler. Bu üç kişi cemaatin öğrenci işlerinden sorumlu kişilerdir. Benim cep telefonumu dershane müdürü Yıldırım İçer kullandı. Telefondan gönderilen mesajlar grup konuşmalarıdır. Bana ait bir şey yoktur.”

Diğer tutuksuz sanıklar da kendilerine yöneltilen suçlamaları cevaplandırdı. Mahkeme heyeti yargılamayı 19 Eylül’e erteledi.